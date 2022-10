Edoardo Donnamaria geloso di Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. Attimi di tensione tra la neo coppia della casa, ma c’è da dirlo, il loro rapporto non è partito alla grande. I due, che si sono dati appena qualche bacetto, hanno dato un piccolo spettacolo nella casa. Ma cosa è successo? L’ex volto di Forum è andato in tilt dopo che Antonella ha fatto un massaggio sensuale ad Antonino Spinalbese e dopo ha giocato al gioco della bottiglia.

Sfogandosi con Luca Salatino, Edoardo ha detto: “Ho sbagliato valutazione su di lei. Non è bello che lei fa i massaggi al c**o ad Antonino, fa il gioco della bottiglia e si bacia la gente. Dai non ci siamo proprio. Ok che non siamo fidanzati, ma abbiamo qualcosa e sarebbe rispettoso non fare queste cose. Ma a quanto pare lei non la pensa così. Prima di andare a cena ha fatto i massaggi dietro ad Antonino. Per me c’è qualcosa che non va. Se per voi è normale sarò strano io”.

E ancora: “Questa cosa mi ferisce e pensavo fosse un altro tipo di persona. Nella vita purtroppo si sbaglia“. Ma non è finita qua, perché a notte fonda, Edoardo ha cercato Antonella Fiordelisi e le ha confessato la sua gelosia: “Non è che mi dà fastidio che balli e ti diverti. Però se tocchi Antonino sì! […] Oggi ho avuto paura di aver sbagliato giudizio su di te. No?”.

Poi dice: “Credo di aver sbagliato a giudicare. Non vorrei sbagliarmi davvero perché non mi faccio prendere così facilmente da una persona. Se tu vuoi prendere questa cosa tra noi sul serio ok, altrimenti dimmelo. Gli atteggiamenti che mi danno fastidio ci sono stati. Forse non sei la persona che dici di essere e che penso di aver visto”.

"Tu lo fai perche ti piace vedermi cosi. Quando mi hai detto che ti dava fastidio io ho smesso. Non c'è bisogno che ti dica quanto mi piaci. Se tu vuoi prendere questa cosa sul serio bene altrimenti chiariscila subito"



EDOARDO DONNAMARIA MI INCHINO A TE #donnalisi pic.twitter.com/uafsOS8TRO — Vanessa (@Vanessa89125464) October 13, 2022

E conclude: “Quando esageri sai come ti guardano? Ok se quelli qui non ti guardano è perché so scemi, ma il resto? Con la bocca aperta e a me infastidisce. La cosa peggiore è stato quel massaggio ad Antonino! Tutto quello che vorrei dirti adesso non posso dirtelo altrimenti mi cacciano“. La risposta di Antonella Fiordelisi è stata perfetta: “Che c’è di male? Mica il programma si chiama Grande Convento Vip?!”. Sipario.

