Gegia ha dato della t… a Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. Questa è l’ultima novità, andata in onda dopo l’ultima puntata del programma di Alfonso Signorini. Uno scivolone che per certi versi ricorda quelli di Wilma Goich, ma che forse lo supera non certo in astuzia. Tutto è capitato quando Carolina Marconi e Nikita nella ore successive alla diretta, hanno chiesto a Gegia chi l’avesse votata per farla finire in nomination. Secondo l’attrice comica, nonché psicologa, la causa era da additare tutta ad Antonella Fiordelisi.

Ma per nominarla non ha usato nome e cognome, bensì l’ha definita ‘zocctta’. Gegia ha letteralmente detto alle due donne: “No non avete capito, ci sono finita subito all’inizio della puntata di stasera. Io non ho preso votazioni come voi altri. Nessuno di loro mi ha nominata. Al televoto mi ci ha mandata direttamente quella zooletta“. Neanche a dirlo, in tantissimi hanno divulgato sui social le parole vergognose di Gegia e il video è diventato virale in pochi istanti.

Gegia ha dato della t a Antonella Fiordelisi al GF Vip 7

E proprio su Twitter, il social preferito di chi commenta e guarda questo programma, qualcuno ha scritto: “Questa dovrebbe uscire da squalificata per quello che ha detto ad Antonella. Veramente schifoso quello che ha fatto. Che poi è un gioco e lei che reagisce così, sei una permalosa del cavolo. E menomale che lei è psicologa ma la laurea l’ha trovata nella busta delle patatine? credo proprio di si”.

“Che schifo, su Antonella si può dire di tutto ma non di certo che è una gatta morta. E giocosa, un po’ provocatrice, spontanea e a suo agio nel suo corpo. Punto”. E ancora, un altro utente dice: “Lei fa la finta addormentata in puntata poi appena finisce la diretta definisce Alberto ‘odioso’ dicendo anche ‘finché rimango qua lo nominerò’ e Antonella zo..ta. Carolina e Nikita poi non hanno neanche detto nulla… che scempio”.

Gegia su Antonella:

“A me mi c’ha mandato direttamente a zoccoletta” QUESTA NON STA BENE. #gfvip pic.twitter.com/EHFEk5AVuv — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 11, 2022

“Dopo quello che ha detto su Marco adesso ci aggiungiamo anche questo. Che brutta robaccia”. Poi infine qualcuno scrive:“Gegia dimostra ancora una volta di non saper stare zitta quando necessario”. Insomma, non tira una bella aria su Gegia: dopo la vicenda di Bellavia, ora anche questa.

