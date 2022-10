Ormai è abbastanza chiaro: nella Casa del GF Vip è nata una coppia. Nel dettaglio si tratta di quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Qualche giorno fa c’è stato il primo bacio: nonostante l’ex spadista sia sempre andata coi piedi di piombo, questo bacio al concorrente potrebbe cambiare la sua posizione. Certo, non stiamo parlando di un bacio passionale o comunque molto intenso ma di una prima effusione sicuramente più spinta.

Il loro rapporto non sfugge agli occhi curiosi dei loro coinquilini che commentano insieme a lui gli sviluppi della loro conoscenza. “Se tu fossi innamorato di Antonella sarei molto contento” esordisce Charlie Gnocchi, che sembra fare il tifo per la coppia. Parlare di innamoramento, però, è ancora prematuro secondo Edoardo Donnamaria e anche Wilma Goichconviene con lui, convinta che sia molto bello ed importante avere una persona con cui condividere un legame speciale dentro la Casa.

GF Vip 7 scena hot tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

“Non è amore, l’amore si costruisce” commenta Edoardo Donnamaria che – pur non essendo ancora innamorato della ex schermitrice – dichiara di apprezzare molto la sua personalità e di voler costruire la loro relazione un gradino alla volta: “Mi piace, sto bene con lei. Non c’è una cosa di lei che mi dà fastidio”. A far seguito a queste parole ci hanno pensato proprio i diretti interessati, che nelle ultime ore, sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi dalle telecamere del GF Vip.

Sta facendo il giro della rete un video che sembrerebbe mostrare un momento di forte intimità tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Le immagini sono chiare tanto da rendere superflua ogni ulteriore descrizione. Sono frame che dimostrano quanta confidenza si sia stabilita tra i due. Dal video si capisce che Antonella Fiordelisi ha preso la mano del suo compagno d’avventura portandola verso le sue parti intime. Successivamente Edoardo Donnamaria si è leccato le dita, facendo infuriare il web che ha accusato entrambi di esibizionismo.

Dopo quanto successo sotto le coperte tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, il pubblico di Canale 5 si è diviso: cosa avrà voluto intendere il ragazzo con quel gesto? 🤔😮#gfvip #Mediaset #canale5 #AlfonsoSignorini pic.twitter.com/nSrdWv2WKg — SoloDonna (@SoloDonna_it) October 10, 2022

I social non hanno particolarmente apprezzato questo tipo di effusioni. Su Twitter si leggono messaggi di questo tenore: “Davvero schifoso ciò che quest’anno stiamo vedendo, ma Signorini può prendere è mettere in ordine questi morti di fama?,è quell’altro Antonino che scusa troverà se lo metteranno a confronto con Ginevra per ciò che ha detto a Cristina? per me è lui che voleva usare la ragazza”.