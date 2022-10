GF Vip 7, duro botta e risposta ieri sera tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Donnamaria, con il concorrente che non le ha proprio mandate a dire uscendo, secondo molti, fuori dal seminato: “Sonia, non hai capito un ca*”, ha esclamato. Larga parte della puntata di ieri è stata occupata dal caso Marco Bellavia, con la lettere dell’ex conduttore di bim bum bam e la presenza in studio di Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini che ha pagato con l’esclusione dal gioco il bullismo nei confronti di Bellavia. Tanti i commenti piovuti sui social.

“È vero che in televisione tutto viene amplificato ma proprio per questo motivo si dovrebbe avere più responsabilità per quello che si fa e si dice. E lo dovrebbero sapere soprattutto chi già c’è stato. Le gogne mediatiche non mi sono mai piaciute ma purtroppo esistono e ci si deve convivere nel momento che si decide di partecipare al gf. Detto questo ma gli squalificati una volta non potevano più rientrare in studio?”.

GF Vip 7, veleno tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Donnamaria

Giovanni Ciacci ha spiegato di essere stato insultato e preso a sputi al supermercato. Una confessione che non ha intenerito la rete: “Se la gente arriva a sputarti in faccia un motivo ci sarà caro Ciacci… Qualche cazzata bella grossa l’avrai fatta nooo???? Ricorda che la gente non apre bocca a caso!!! Perché adesso vuoi fare tu la vittima? Cerchi di giustificarti inutilmente ma peggiori solo la tua posizione. La prossima volta ci pensi 2 volte prima di agire e parlare”.

Tornando a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis si è espressa duramente su Edoardo Donnamaria, al centro di un triangolo con De Pisis e Antonella Fiordelisi: “Ha detto che Antonella è vera, ma lui è vero? Secondo me no, si è avvicinato a lei quando ha visto che era stata la più votata dal pubblico, poi da un bacino a Daniele, ad Alberto pure si è avvicinato, non gliene frega niente della serie guardatemi, più mi metto in mezzo più si parla di me”.

Secca la riposta di Edoardo: “Ti sbagli di grosso, hai detto una caata”. Il pubblico, come al solito, si è diviso tra chi spalleggia Sonia e chi invece crede alle ragioni di Edoardo: una cosa è certa, questa edizione del GF Vip non sta tradendo le attese.

