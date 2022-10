Edoardo non si trattiene al GF Vip, la frase choc arriva nelle case degli italiani e scoppia il caso

Edoardo Donnamaria e la domanda intima su Alberto. Al GF Vip il concorrente e volto della trasmissione Forum è stato protagonista di alcuni episodi che stanno facendo chiacchierare il web. Nelle scorse ore Edoardo e Antonella Fiordelisi, si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip 7 e sono stati ripresi in quello che al pubblico è sembrato un ‘rapporto intimo’.

Di recente tra i due è scoccata la scintilla ma è quello accaduto in un altro momento a far parlare sui social. O meglio, quello che ‘sarebbe’ accaduto. I due sono stati ripresi in giardino, mentre erano in tenti in “strani movimenti” sotto al plaid. Non semplici baci, ma qualcosa in più visto che il gesto “hot” di lui che si lecca il dito.

Edoardo Donnamaria, critiche per la frase su Alberto al GF Vip 7

“Sono ragazzi, non facciamo i bacchettoni ora. Magari ha sbagliato il GF a non stoppare la scena ma io vedo 2 ragazzi che si piacciono e fanno quello che gli pare, senza ledere nessuno. Se vedi il GFVip sai che c’è pure questo, anzi in Italia sono super censurati. O preferite il bullismo?”, si legge su Twitter. Ma c’è anche chi si è scandalizzato e ha criticato il Grande Fratello Vip per aver mandato in onda quella scena.

In questo periodo, però, anche Alberto De Pisis si è avvicinato a Edoardo Donnamaria. L’influencer ha sempre sostenuto di avere un debole per Donnamaria e in queste ore a Edoardo è arrivata una domanda intima proprio su Alberto. A farla è stato Charlie Gnocchi, intento in una chiacchierata con il volto di Forum e Antonella Fiordelisi.

La domanda molto intima a Edoardo Donnamaria ha messo in messo anche Alberto, perché lo speaker radiofonico ha domandato quale ruolo sessuale assumerebbe lui con Alberto. “Ad Alberto gli voglio bene ma c’è questa situazione strana“ spiega Edoardo a Charlie, che risponde:“Che vuole stare con te?“. Poi la domanda su chi tra i due dovrebbe essere attivo o passivo e la risposta di Edoardo che ha fatto infuriare il web.

charlie: “ma chi sarebbe l’attivo?”

edoardo: “se proprio dovessi scegliere un ruolo me lo inculo io”



e voi rincoglioniti continuate a salvarlo per una ship inesistente io divento matta veramente, cosa deve fare/dire di più per essere cancellato#gfvip



“Se proprio dovessi scegliere un ruolo me lo inc*** io”, ha risposto Edoardo Dommanaria scatenando le critiche del web. “E voi rincoglioniti continuate a salvarlo per una ship inesistente, io divento matta veramente, cosa deve fare/dire di più per essere cancellato”, si legge su Twitter.