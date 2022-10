Al GF Vip 7 Luca Salatino fa ancora parlare di sé. Stavolta se l’è presa con diversi concorrenti perché stufo di ascoltare lamentele per lui inaccettabili. Quando si è reso conto che alcune richieste stavano diventando ormai insopportabili, ha deciso di infuriarsi definitivamente e ha fatto notare un atteggiamento negativo di alcuni vipponi. Queste sue considerazioni molto probabilmente scateneranno non poche reazioni nella casa e non sono da escludere nemmeno duri faccia a faccia.

Proprio nelle ultime ore fuori dal GF Vip 7 si era parlato di Luca Salatino, perché dato come possibile vincitore da moltissimi telespettatori. Qualche giorno fa è stato invece redarguito dalla regia del programma: ““Luca, non si può tenere il microfono in quel modo”. E Spinalbese ha reagito: “Cosa fai Luca? Eh, ma lui è un grande, da capire”. A quel punto, dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne aveva detto ‘Ao’, ha poi ascoltato l’autrice che gli ha detto ancora: “Collanina e cintura, grazie”. E lui ha risposto: “A lei”.

GF Vip 7, Luca Salatino contro alcuni concorrenti

Il sito Blasting News ha diffuso qualche notizia su quanto successo nelle scorse ore al GF Vip 7. Luca Salatino è stato il protagonista di una dichiarazione molto dura e inequivocabile nei confronti di alcuni compagni di avventura. C’è infatti chi ha avuto da ridire su coloro che si sono lamentati per il cibo. Alcuni vipponi hanno sottolineato il fatto che servirebbe mangiare qualcosa di più salutare e non che faccia male alla loro salute. Ma ecco arrivare la replica molto forte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Senza peli sulla lingua.

Luca Salatino ha infatti osservato in tutto questo periodo di tempo le abitudini dei coinquilini, quindi quando ha saputo di questa insoddisfazione per la spesa quotidiana ha perso la pazienza e li ha smascherati: “Ma si fumano cento sigarette al giorno e poi dicono: ‘No, quello mi fa male’. Ma se ti fumi un pacchetto di sigarette al giorno”. Non è dato sapere con certezza con chi ce l’avesse, ma siamo certi che una possibile resa dei conti possa esserci anche nelle prossime ore. E la tensione potrebbe alzarsi notevolmente.

Al GF Vip 7 Luca Salatino è stato ormai dimenticato da Elenoire Ferruzzi, che dopo essersi presa una cotta per l’ex UeD, sta per andare alla carica di Daniele Dal Moro. Parlando con Antonino Spinalbese, ha affermato: “Da fare fuori, sì sì. A me su tutto puoi toccarmi, ma non su una cosa. Quando mi piace qualcuno, divento una iena e una belva”.