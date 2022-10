Ballando con le stelle, terremoto dopo la puntata di ieri: una concorrente ha minacciato il ritiro. Quella di ieri è stata una puntata molto tesa con Selvaggia Lucarelli finita nel mirino dei telespettatori. La giornalista infatti è accusata di favorire il compagno Lorenzo. Dopo quel timido 6 della prima puntata, la Lucarelli continua a dare 7 alla sua dolce metà mentre agli altri Vip in gioco non risparmia voti piuttosto bassi. Ma non è finita naturalmente, perché a far discutere soprattutto è il secondo zero consecutivo rifilato a Luisella Costamagna, da due settimane infortunata e costretta a ballare con un tutore alla caviglia.



Pesanti gli utenti sui social: “La Lucarelli l’unica a dare 0 alla Costamagna e a non dare 10 a Montesano come tutti. E dovremmo pensare che non usa strategia per far avanzare il suo fidanzato?”, ha scritto qualche utente. “Selvaggia, io ti adoro ma qui sbagli. Costamagna si è mossa più di Mughini”.

Leggi anche: “Io so tutto”. Ballando, Antonella Clerici parla di Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli





Ballando con le stelle, Luisella Costamagna pensa all’addio



Selvaggia, nonostante le evidenti difficoltà della donna, è stata però irremovibile e ha dato un non classificato alla Costamagna. Al contrario ha concesso un due a Giampiero Mughini, che in pista fatica a scatenarsi. Pesanti gli utenti sui social.“La Lucarelli l’unica a dare 0 alla Costamagna e a non dare 10 a Montesano come tutti. E dovremmo pensare che non usa strategia per far avanzare il suo fidanzato?”, ha scritto qualche utente.



“Selvaggia, io ti adoro ma qui sbagli. Costamagna si è mossa più di Mughini”. Proprio Costamagna ha minacciato di andarsene. “Nonostante ci abbiamo messo volontà e impegno, il mio corpo non è nelle condizioni di ballare. Abbiamo deciso di ritirarci”, annuncia la concorrente convinta a voler lasciare il programma, salvo il ripescaggio finale “Vi ringrazio, è stato un onore ballare con voi. Non sapete quanto mi dispiace. Sono la prima ad essere arrabbiata nera perché ci ho creduto”.



Il ballerino Pasquale La Rocca la sostiene nella sua scelta, spiegando che qualche giorno prima durante le prove hanno preso insieme l’amara decisione: “Ci siamo guardati e ci siamo detti ‘Che facciamo?’”. Eppure, la decisione della coppia non sembra essere ben accolta da nessuno in studio. Alberto Matano fa di tutto per far cambiare idea alla concorrente: “Posso capire che oggi non sia in grado di ballare, ma ritirarti no. Tante persone si sono infortunate, ma sono arrivate comunque fino alla fine. Ti invito a riflettere su questo ritiro”. E alla fine la coppia decide di restare.

“Adesso basta, la devi smettere”. Ballando con le Stelle, Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli