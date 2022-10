Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, anche Antonella Clerici dice la sua. Un clamore mediatico che non si arresta circa la questione sollevata a Ballando con le stelle. Come è noto a tutti, in gara proprio lo chef e compagno della giurata, che si esibisce di puntata in puntata in coppia con la maestra di ballo Anastasia Kuzmina.

Antonella Clerici interviene su Lorenzo Biagiarelli. Pare che i due si conoscano decisamente bene e il motivo è presto spiegato. Lorenzo Biagiarelli, attuale concorrente di Ballando con le stelle, è un noto chef che a partire dal 2020 è entrato nel cast di È Sempre Mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici.

Antonella Clerici interviene su Lorenzo Biagiarelli: “Lo conosco…”

Una conoscenza che ha dato modo ad Antonella Clerici di intervenire sul collega e amico in seguito alle polemiche sorte nel corso del programma quando sarebbe stata la sua stessa maestra di ballo a consigliare di prendere un caffé con lei per affiatare l’intesa. E pare che Lorenzo Biagiarelli non abbia preso per nulla bene quelle parole. (“Programma sospeso”. Antonella Clerici, brutta sorpresa per il pubblico: il motivo).

“Sono molto contrariato perché, per la seconda volta di fila, è andata in scena una cosa per cui non si è parlato né di coreografia né del ballo. Per colpa di Anastasia, per quello che è successo nella clip prima di noi, l’ennesima storia che noi non siamo coppia perché non andiamo a prendere il caffè”. (“Avete rotto le p…”. Ballando con le Stelle, Carolyn Smith è una furia col concorrente: caos in studio).

Lo sfogo di Lorenzo è proseguito: “Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia? Sì, entro pure col cartello perché è la verità, ma sulla pista da ballo con Lorenzo Biagiarelli e a giudicarmi non c’è la mia compagna”. E ancora: “Non voglio più essere né il “fidanzato di” né il “ballerino di” in questo programma. Voglio essere me”.

Ed è proprio su Twitter che Antonella Clerici decide di intervenire in merito alla questione: “Conosco bene Lorenzo Biagiarelli e so quanto è puntiglioso, intelligente, gentile, rispettoso, tenace nel suo lavoro. Ha carattere e ieri sera lo ha dimostrato a Ballando Con Le Stelle. Certa che con Anastasia Kuzmina troveranno l’intesa perfetta”.