Brutte notizie per Eleonora Daniele ed Antonella Clerici. Programmi sospesi improvvisamente e delusione totale da parte del pubblico. C’è una motivazione molto importante alla base di questa decisione della Rai, anche se i telespettatori non ne sono comunque felici. Gli affezionati di queste trasmissioni sono rimasti senza parole. Tutto è iniziato nella mattinata del 13 ottobre: dopo Unomattina, che è terminato un po’ prima del previsto, la Daniele non è apparsa in onda sul primo canale.

Su Eleonora Daniele ed Antonella Clerici è stata fatta una scelta necessaria. I programmi sono stati sospesi dalla televisione pubblica italiana: parliamo ovviamente di Storie Italiane e È sempre mezzogiorno. Qualche giorno fa la Clerici si è commossa in diretta per la morte di Bruno Arena: “A proposito di cuore, perché lui ne aveva veramente tanto, era una persona carina, gentile, disponibile, oggi se n’è andato. Facciamo un grande applauso e lo ricordiamo con grande affetto. Era sempre molto affettuoso con me”.

Leggi anche: “Purtroppo è morto”. Antonella Clerici in lacrime: per lei tristezza e dolore





Eleonora Daniele e Antonella Clerici: programmi sospesi il 13 ottobre

Nella giornata del 13 ottobre il pubblico non ha la possibilità di vedere all’opera sia Eleonora Daniele che Antonella Clerici, con i loro programmi sospesi immediatamente dalla Rai per una ragione fondamentale. Si stanno svolgendo in queste ore momenti importantissimi per il futuro dell’Italia, infatti si è entrati in una fase decisiva per la formazione del nuovo governo di centrodestra che, salvo colpi di scena improbabili, avrà la prima presidente del Consiglio donna della sua storia: Giorgia Meloni.

Le trasmissioni Storie Italiane e È sempre mezzogiorno non sono trasmesse per lasciare spazio alla giornata politica, che prevede l’insediamento del nuovo Parlamento e l’elezione dei presidenti della Camera e del Senato. In onda dunque il Tg1 con Rai Parlamento. Le puntate con Eleonora Daniele ed Antonella Clerici saranno regolarmente in onda nella giornata di venerdì 14 ottobre. Un po’ di pazienza da parte del pubblico, che dovrà quindi rinunciare a questo appuntamento ma ben presto le trasmissioni torneranno in onda.

Anche Eleonora Daniele era rimasta molto colpita in diretta per il decesso di Bruno Arena dei Fichi d’India: “Dobbiamo dare una notizia, ho appena visto una notizia. Roberto Alessi, dicci qualcosa. Purtroppo è morto Bruno Arena. Roberto, ci ha raggiunto questa bruttissima notizia”. Un momento difficilissimo per tutti coloro che lo amavano e apprezzavano.