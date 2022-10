Follia di Elenoire al GF Vip 7. L’icona LGBT è una delle concorrenti più chiacchierate del reality show condotto da Alfonso Signorini e arrivato alla settima edizione. Durante i primi giorni nella Casa più spiata d’Italia Elenoire si era avvicinata molto a Luca Salatino credendo di essere ricambiata, ma dopo una furiosa lite la vippona ha cambiato ‘preda’.

Luca Salatino è infatti felicemente fidanzato con Soraia, la ragazza conosciuta nello studio di Uomini e Donne e per Elenoire Ferruzzi, che ha sempre frainteso il suo comportamento e la sua vicinanza, ha sempre provato solo stima e amicizia. Proprio per questo motivo i due hanno avuto una furiosa lite. Elenoire Ferruzzi aveva accusato l’ex UeD di averla illusa e di non voler ammettere il reale interesse che provava nei suoi confronti, mentre Luca Salatino ha respinto sempre le accuse e le parole della Ferruzzi, spiegandole di provare solo un sincero sentimento di amicizia e niente di più.

Follia di Elenoire al GF Vip 7, gelosa di Daniele: “Spacco tutto”

Dopo aver cambiato preda, anche questa volta Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di una follia. Una scenata assurda, ma questa volta nei confronti di Daniele Dal Moro, per il quale sembra provare un certo interesse, ma anche questa volta non contraccambiato, almeno come vorrebbe lei. La scenata folle di Elenoire Ferruzzi contro Daniele Dal Moro è stata commentata e criticata da molti utenti social.

“Elenoire a Daniele: “Se vai di la urlo. Se tu ti azzardi ad andare di la spacco tutto il giardino te lo sto dicendo, perché c’è (credo intenda Nikita) che è sempre in attesa’. Addirittura minacciarlo di non avvicinarsi a una persona, questa sta fuori di testa veramente eh”, si legge su Twitter. “Imbarazzante come poche”, “Questa ha seri problemi”, sono altri messaggi pubblicati sui social. In molti, infatti, stanno criticando Elenoire Ferruzzi non solo per il comportamento ossessivo nei confronti di Daniele ma anche per le frasi choc contro Nikita.

Altre parole folli di Elenoire Ferruzzi contro Nikita. “Sì tesoro ho visto e comunque lui si è bruciato perché questa è una porta iella”, ha detto la vippona confidandosi con Giaele De Donà. E poi con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si è sfogata parlando di quanto la trovi insopportabile: “La cosa che mi infastidisce di più di lei è che fa di tutto per dare fastidio alle persone. Guardate che è così non l’ho notato solo io ed è la verità”. Un atteggiamento molto criticato dai telespettatori del GF Vip 7.