Negli ultimi giorni al GF Vip 7 è nata una bella amicizia tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. La vippona ha più volte fatto intendere di avere un’attrazione nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Anche all’interno della Casa alcune concorrenti si sono rese conto dell’interesse che Elenoire Ferruzzi nutre verso Daniele Dal Moro. È il caso di Wilma Goich e Patrizia Rossetti che lo ha detto in modo chiaro all’ex tronista: “A lei piaci molto”.

Wilma Goich, sostiene che Elenoire Ferruzzi, dopo la delusione da Luca Salatino, sia passata a lui. Di tutta risposta però, Daniele Dal Moro non nega di aver instaurato un rapporto di grande complicità con Elenoire Ferruzzi ma aggiunge: “Io ti assicuro che i miei gesti non sono mai travisabili, non se la può prendere per determinate cose io più di così non faccio perché non faccio niente, che devo fare vado in un angolino?”. Poi aggiunge: “Per dirti, sono stato mezz’ora a parlare con Nikita, perché è lei che vuole parlare con me, che faccio la mando via?”.

GF Vip 7 Elenoire Ferruzzi, Daniele Dal Moro interessato a lei

Insomma, stando a queste parole, pare che Daniele Dal Moro abbia dato un due di picche a Elenoire Ferruzzi. Secondo Daniele Dal Moro sarebbe un’altra la vippona con un interesse particolare nei suoi confronti: Nikita Pelizon. L’ex tronista fa intendere a Wilma Goich e Patrizia Rossetti di aver notato, durante i loro momenti di chiacchiere a due, un certo interesse nei suoi confronti da parte della modella. Ma, con vaghe allusioni, fa capire anche di aver parlato con lei solo per essere gentile.

A questa vicenda si aggiunge un altro capitolo: nella notte dopo la puntata, Giaele De Donà ha fatto notare ad Elenoire Ferruzzi che – a suo avviso – che Daniele Dal Moro è interessato alla vippona: “Posso dirti una cosa? Si vedeva – dice Giaele De Donà -. Ti ricordi che te lo dicevo? Si vede che è anche lui è preso. Poi magari mi sbaglio, ma io da come vi ho visto quel giorno là fuori che scherzavate…per me quando un uomo punzecchia così vuol dire che c’è qualcosa”.

Giaele dice ad Elenoire che, secondo lei, Daniele prova qualcosa per lei.

VI PREGO, NON DI NUOVOOOO COME CON LUCA#gfvip #gintonic pic.twitter.com/rGVXGBzBjX — 🌻 (@valeryzorzi) October 21, 2022

A questo punto è arrivata la reazione di Elenoire Ferruzzi che era a letto e ha ascoltato attentamente le parole di Giaele De Donà: “Ah meno male che tu me lo dici, perché per gli altri non è mai vero un c***o, sono sempre io che invento”. Insomma il mistero si infittisce e nel frattempo Daniele Dal Moro ha minacciato di abbandonare il GF Vip dopo uno scontro che ha avuto in puntata con il conduttore Alfonso Signorini.