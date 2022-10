Urla al GF Vip 7. Non c’è pace per i concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5 in prima serata. Fin dai primi giorni di permanenza nella casa gli animi dei vipponi si sono scaldati e le tensioni non sono mancate. Il tutto è culminato con l’abbandono di Marco Bellavia, vittima di bullismo da alcuni concorrenti.

Per questo motivo Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal gioco e Giovanni Ciacci eliminato in un televoto flash con Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Gegia. I concorrenti del GF Vip 7 sono finiti al centro delle critiche per l’atteggiamento tenuto nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam e in queste ore c’è stata un’altra incursione fuori dalla casa.

Urla al GF Vip 7, Regina de Roma contro Elenoire Ferruzzi e Pamela Prati

La protagonista è sempre lei, la Regina de Roma. Dopo gli episodi delle scorse settimane, megafono alla mano, la donna è tornata fuori dalla casa per urlare contro il GF Vip 7. Questa volta ha preso di mira due vippone: Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi, accusata di non lavarsi. Come riporta Biccy, le parole della Regina di Roma sono state molto pesanti: “Elenoire vatte a lavà che fai pietà. Fai schifo, mamma mia che ribrezzo che sei. A Pamela Prati finsicila de raccontà bugie. Gli italiani non ci credono alle bugie che racconti. Te sei magnata più soldi te de tutti. A buciarda a Pamela Prati fai la suora ma sei peggio delle monache. Buffona”, le urla dal GF Vip.

La Regina de Roma ha continuato a urlare contro il GF Vip 7: Antonino vai Carmelo, vacce calmo che porti le corna a priori. Pamela paga i buffi che di soldi ne hai magnati tanti. Non esci da suora dal GF Vip. Sei solo una buffona bugiarda. Caccia fori i soldi che hai rubato a zozza. Fai schifo sei il degrado dell’Italia. Finiscila di raccontare cavolate Antonino. Vai con cautela che non sei nessuno, c’hai le corna a go go. Hai più corna di un cesto di lumache”.

vorrei far vedere queste foto alla regina de roma, visto che dice che Elenoire non si lava mai #gfvip pic.twitter.com/ZfK2d8S7zc — ficareality 🦇🍂 | 🍵 (@ficareality) October 16, 2022

E ancora le urla contro Elenoire Ferruzzi, accusata di non lavarsi, anche se sul web si trovano tantissimi video in cui la vippona si fa il bagno: “Elenoire vatti a lavare che puzzi e si sente fino a qui fuori. Pamela fai schifo, Pamela fai schifo. Sei la vergogna dell’Italia. Nikita un bacio dalla Regina de Roma e da tutta Italia. Luca un bacio un bacio da me e da tutta Italia. Gli altri tutti al gabinetto devono annà. Nikita e Luca siete i meglio del GF Vip”. Le urla al GF Vip sono state sentite da alcuni vipponi che si trovavano nel giardino. Luca, Wilma e Patrizia hanno poi riferito le frasi sentite fuori dalla casa.