La casa di Elenoire Ferruzzi del GF Vip 7 è una vera reggia. Ne ha parlato la stessa concorrente del GF Vip 7 ad alcuni suoi coinquilini, scatenando molti commenti degli utenti intenti a guardare la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Nella casa del GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi ha raccontato la sua vita. L’icona della night life milanese e del mondo LGBT, come tanti protagonisti della vita del capoluogo lombardo, è arrivata nel capoluogo lombardo dalla provincia, precisamente Laveno-Mombello, un paesino in provincia di Varese sul Lago Maggiore, dove tutt’ora vivono i suoi genitori.

La casa di Elenoire Ferruzzi del GF Vip: abita a Milano CityLife

Come raccontato nella casa del GF Vip, a 18 anni Elenoire Ferruzzi ha deciso di lasciare la casa dei genitori e di trasferirsi in città. Gli inizi non sono stati facili e la vippona ha raccontato il primo periodo da sola a Milano: “Abitavo dai miei in una casa enorme a Laveno, quando ho detto ai miei che mi sarei trasferita a Milano erano contrarissimi. Mio padre mi ha detto ‘Vai a Milano? Ok, c**i tuoi, arrangiati, non ti dò una lira”.

Nella casa Elenoire Ferruzzi ha raccontato che agli inizi viveva in un minuscolo monolocale: “E così ho fatto, mi sono arrangiata. La mia prima casa a Milano? Abitavo in un buco zona Viale Monte Nero. La mia casa era grande come la sauna (del Grande Fratello Vip, ndr) Una volta mia madre venne a trovarmi, appena aprii la porta mi disse ‘se entro io devi uscire te, forse è meglio se andiamo in un bar’”. Quindi il cambiamento, il lavoro, i soldi e la voglia ”di fare tutto in grande”. Oggi, infatti, Elenoire Ferruzzi abita in uno dei quartieri più belli di Milano: CityLife, dove abitano tantissimi personaggi famosi.

La casa di Elenoire Ferruzzi a CityLife ha due ingressi e insieme a lei abita una donna di servizio che, come raccontato dalla vippona a Cristina Quaranta, abita in una ala della casa. “Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! – ha detto Elenoire Ferruzzi a Daniele Dal Moro – La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina“.