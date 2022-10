Al GF Vip 7 Elenoire Ferruzzi ha ammesso l’interesse per un concorrente. E no, non si tratta di Luca Salatino bensì di un altro coinquilino che ora l’avrebbe conquistata. Dopo aver vissuto giorni di tensione con l’ex tronista di Uomini e Donne, la donna ha ormai messo alle spalle definitivamente il giovane e si è fiondata su un altro gieffino. E ha anche rivelato di aver avuto una sorta di scontro contro un’altra vippona, che si frapporrebbe tra lei e questa persona che le sta facendo battere il cuore.

Intanto, al GF Vip 7 è anche emerso che Elenoire Ferruzzi non solo ha questo interesse per un concorrente che non è Salatino, ma ha avuto una conoscenza pregressa con Attilio Romita: “agazzi si tratta di una cosa successa molti anni fa. In puntata non era il caso di dire tutto. Avevo 19 anni circa in quella foto che avete visto. Ero molto diversa. Sì, come se fossi una persona diversa. Particolari inediti? Dai Charlie ti prego. Se mi ha corteggiata? Sì, però non mi andava qui, non era il caso di dire. Poi era anche più giovane lui”.

GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi: interesse per il concorrente Daniele Dal Moro

Durante una conversazione nella casa del GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi ha confessato l’interesse per questo concorrente. Lo ha fatto davanti ad Antonino Spinalbese, ammettendo di aver avuto qualche problema di troppo con Nikita Pelizon, che sarebbe interessata allo stesso ragazzo: “Da fare fuori, sì sì. A me su tutto puoi toccarmi, ma non su una cosa. Quando mi piace qualcuno, divento una iena e una belva. Il sito Biccy ha subito riportato alcuni tweet degli utenti, che si sono letteralmente scatenati.

Colui che adesso piace ad Elenoire Ferruzzi è Daniele Dal Moro. E il pubblico ha reagito in questa maniera: “Gentilmente nella prossima clip inserite la parte in cui Daniele di sua sponte va da Nikita ad abbracciarla. Mi raccomando, inquadratura zoom su Elenoire”, “In che senso? Adesso ad Elenoire piace Daniele, riderei se non fossi uguale a lei”, “E quando Elenoire farà la stessa piazzata che fece a Luca a Daniele, perché a lui Nikita non sta sulle pa***, che faremo?”. Non resta che attendere qualche giorno.

“Da fare fuori”

“A me su tutto mi puoi toccare, ma quando ci provi con la persona che mi piace divento una belva”



Elenoire, per piacere hai 50 e passa anni, datti un ripigliata. Che Nikita manco ti pensa. #gfvip pic.twitter.com/3wuo4MWQMN — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) October 14, 2022

in che senso adesso ad elenoire piace daniele

riderei se non fossi uguale che tipo due minuti di attenzioni e penso già al matrimonio

the bar is so low #GFVIP — 𝖘𝖎𝖑𝖛𝖎𝖏𝖆 🌹 (@SAILORMOONJU) October 14, 2022

Il pubblico del GF Vip 7 ha intanto già designato Luca Salatino come possibile vincitore del reality show. La sua simpatia era già stata sottolineata da più parti, ma ora dopo la sorpresa della mamma Rita e le sue dichiarazioni struggenti sulla depressione, in tanti pensano che sia lui colui che merita più di tutti il successo finale.