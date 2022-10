Elenoire Ferruzzi nella nuova diretta GF Vip 7 ha finalmente raccontato di Attilio Romita e dell’incontro avvenuto anni e anni prima di conoscersi nella Casa. Più volte in questi giorni si è affrontato questo argomento e giovedì sera Alfonso Signorini ha convocato lei in confessionale.

“Sì certo che ci siamo conosciuti – ha detto Elenoire senza però sbottonarsi troppo – Cosa c’è stato? Dai Alfonso, vabbè. Se c’è stata una notte? No. Un bacio? No. Lui poi non si ricorda, ero molto diversa, sono passati molti anni. Ne ho parlato con lui ma non si ricorda”.

Elenoire Ferruzzi Attilio Romita, dopo la puntata tutta la verità

E infatti, chiamato nella Mystery Room, il giornalista e conduttore ha detto di non ricordare nulla. Nemmeno davanti a una vecchia foto di Elenoire Ferruzzi si è ricordato della serata in cui si sono conosciuti. Di fatto, quindi, non si è saputo molto durante la diretta di questo incontro. E la vippona è sembrata trattenuta e poco sincera a molti telespettatori.

È bastato attendere la fine del collegamento con lo studio per saperne di più. Come riporta il sito Biccy, dopo la puntata Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti hanno chiesto ad Elenoire Ferruzzi di sbottonarsi un po’ sull’incontro con Attilio Romita e finalmente si è sbottonata: “Ragazzi si tratta di una cosa successa molti anni fa. In puntata non era il caso di dire tutto. Avevo 19 anni circa in quella foto che avete visto. Ero molto diversa. Sì come se fossi una persona diversa”.

Elenoire ed Attilio a quanto pare hanno avuto modo di conoscersi qualche tempo fa… ovviamente vogliamo ASSOLUTAMENTE saperne di più! 👀 #GFVIP pic.twitter.com/cmzxXwfDvg — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2022

“Particolari inediti? Dai Charlie ti prego. Se mi ha corteggiata? Sì, però non mi andava qui, non era il caso di dire. Poi era anche più giovane lui. Si tratta di 15/20 anni fa. Era un bell’uomo, parliamo di tanti anni fa, ma anche adesso sta bene”, ha continuato.

“Eravamo ad un evento bellissimo, pazzesco, me lo ricordo benissimo ancora. Io andai a questo evento bellissimo all’hotel Baglioni, avevo un abito molto bello. Ero lì perché facevo da immagine per un noto marchio di gioielli. Se è la firma con la D? Sì hai capito proprio bene era quella. Avevo dei gioielli pazzeschi e ti dico che mi hanno lasciato anche qualcosa di quella serata. Sono stati carinissimi. Avevo un contratto per tre anni. Se avessi voluto avrei potuto fare solo quello all’epoca. Comunque è stata una bella esperienza”.