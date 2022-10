GF Vip 7, nuova polemica su Elenoire Ferruzzi: sui social è bufera con alcuni utenti che chiedono la chiusura del programma. Giorni turbolenti questi per il GF Vip con molti nodi che verranno al pettine e una nuova burrasca è attesa su Pamela Prati, verso la quale sta montando un clima di insofferenza. “Continua la solfa della Prati: che noia… basta! Ma di tanti autori che avete non esce una dinamica nuova? Sempre le stesse cose. Ma nessuno si rende conto della noia? Tutti parlano del caso Prati??? Ma chi????? Non interessa a nessuno questa storia trita e ritrita!”, scrive un utente.



E ancora: “Alfonso, per favore, sei un uomo intelligente: un po’ di spontaneità! Se il pubblico vi chiede, continuamente, qualcosa, è così difficile capire che è quello che ha piacere vedere? Verità, spontaneità…. sareste i primi a beneficiarne in termini d’ascolto. Evidentemente, lo scorso anno non vi ha insegnato nulla. Lasciate che sia il pubblico a scegliere ciò che vuole non siate voi ad imporre storie più false dei soldi del Monopoli”.

GF Vip 7, nuova polemica su Elenoire Ferruzzi: “È una vergogna”



“Seguite l’onda del pubblico e non imponete la vostra… fate televisione non starebbe a me darvi certi consigli. Poi, fate voi!”. Insomma, un clima tutt’altro che sereno come quello intorno a Elenoire Ferruzzi contro cui tanti hanno puntato il dito. L’ultimo episodio con Elenoire protagonista è avvenuto in giardino con Daniele Del Moro. “Domani svegliati e ti infili una banana nel cu…”, è la frase pronunciata dall’ex tronista di Uomini e donne parlando con Elenoire.



“Che meraviglia, quanto mi piacerebbe infilarmela”, ha replicato la Ferruzzi dando il via ad una serie di accesissime polemiche e critiche sul web e sui social. “Ma che programma è diventato il GF Vip?”, ha sbottato un fan che non ha affatto gradito il linguaggio usato dai concorrenti in questione. E non è finita qui. Tutt’altro.



“Ma che stiamo vedendo quest’anno? Ci vuole davvero coraggio a seguirli in tv”, ha sbottato un altro spettatore del reality show di Canale 5. “Questo programma va chiuso. Un cast davvero pessimo”, ha sentenziato un altro utente sui social puntando duramente il dito contro il Grande Fratello Vip. Insomma, polemiche a non finire.

