Problemi al GF Vip 7 per Luca Salatino. Il rimprovero della regia è arrivato immediato e da parte sua c’è anche stata una reazione. Gli autori si sono resi conto di un’irregolarità commessa dal concorrente e la voce fuori dal campo glielo ha subito fatto notare, chiedendo di rispettare subito le regole. Insieme a lui in giardino c’erano anche Antonino Spinalbese e George Ciupilan , che hanno assistito a tutta la scena. E soprattutto da parte dell’ex compagno di Belen Rodriguez c’è stata una reazione ironica.

Tra l’altro, al GF Vip 7 di Luca Salatino non si è parlato solo del rimprovero fatto dalla regia. Nelle ore precedenti il pubblico si è arrabbiato per la sua decisione di non lasciare più il reality show, nonostante le lamentele. Blasting News ha notato che in rete questa decisione di Luca Salatino di restare al GF Vip 7 non ha fatto felici tutti i telespettatori. C’è infatti chi ha commentato: “Peggio per lui, lì dentro è un mortorio”, “Tutto studiato e programmato per fare ascolti”. Quindi, c’è chi non ha creduto per nulla alle difficoltà emotive del giovane.

GF Vip 7, Luca Salatino: rimprovero della regia

Nel momento in cui al GF Vip 7 Luca Salatino fosse intento a rilassarsi, il rimprovero della regia è giunto a sorpresa e lo ha colto alla sprovvista. Come è possibile osservare dal video pubblicato da un utente, che ha ripreso proprio la parte incriminata, un’autrice del programma di Alfonso Signorini gli ha subito chiesto di smetterla e di tornare al rispetto delle regole. Lui ha fatto in modo di non violare ulteriormente il regolamento, anche se non è apparso proprio felice ed è anche sembrato un po’ indispettito.

La regia si è rivolta così a Luca Salatino: “Luca, non si può tenere il microfono in quel modo”. E Spinalbese ha reagito: “Cosa fai Luca? Eh, ma lui è un grande, da capire”. A quel punto, dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne aveva detto ‘Ao’, ha poi ascoltato l’autrice che gli ha detto ancora: “Collanina e cintura, grazie”. Gli ha spiegato come inserire in maniera giusta il microfono e lui ha replicato con un semplice “A lei”. La produzione però non sembrava proprio vogliosa di scherzare.

Voce: “Luca”

Luca: “Ao”

Voce: “Non si può tenere il microfono in quel modo”

Antonino: “Cosa fai Luca? E ma lui è un grande è da capire”

Voce: “Collanina e cintura grazie”

Luca: “A lei”



La reazione degli utenti è stata divertita, quindi si sono tutti schierati dalla parte di Luca Salatino, molto apprezzato per la sua simpatia: “Io lo amo ahhahaah”, “Sembra qualcuno a noi conosciuto #basciagoni”, “Lo amo #Ginnydentro”, “Lo adoro”. Invece l’autrice del GF Vip 7 pareva tutt’altro che contenta del suo gesto.