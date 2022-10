Luca Salatino al GF Vip 7 è senz’altro uno dei concorrenti più in vista. Ma negli ultimi giorni era crollato emotivamente, annunciando a tutti la sua intenzione di abbandonare al più presto il reality show. L’obiettivo era quello di ritornare alla vita quotidiana e riabbracciare la sua amata fidanzata Soraia, conosciuta nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne. L’annuncio dell’addio avrebbe dovuto materializzarsi nella serata del 10 ottobre, ma a sorpresa questa comunicazione non è affatto arrivata.

Inoltre, in queste ore Luca Salatino nella casa del GF Vip 7 è uno dei più attivi alla luce del provvedimento disciplinare comminato dalla produzione. Il budget è stato decurtato da 380 a 300 euro perché alcuni concorrenti non hanno rispettato il freeze e lui ha deciso di mettersi subito al lavoro per rientrare nei costi ed evitare problemi. Quindi, non ci sarebbe più la volontà di lasciare il programma di Canale 5. E questa sua decisione non ha proprio trovato solamente, anzi tutt’altro.

Leggi anche: “Fai così”. Luca Salatino dice agli altri che esce dal GF Vip 7. Poi scatta la censura





Luca Salatino al GF Vip 7, nessun ritiro: pubblico furioso

La scelta di Luca Salatino nella puntata del GF Vip 7 non ha entusiasmato tutti. Fino a poche ore prima dell’appuntamento in diretta aveva dato come certezza il fatto di dire addio alla trasmissione. Il tutto sarebbe stato annunciato ad Alfonso Signorini nel corso della serata, ma poi è arrivato un dietrofront improvviso. Il padrone di casa lo ha invitato a rimanere nella casa più spiata d’Italia e lui, senza troppe remore, ha accettato quel consiglio. Sul web, però, il sito Blasting News ha segnalato una sorta di sommossa contro l’ex tronista.

E Blasting News ha notato che in rete questa decisione di Luca Salatino di restare al GF Vip 7 non ha fatto felici tutti i telespettatori. C’è infatti chi ha commentato: “Peggio per lui, lì dentro è un mortorio”, “Tutto studiato e programmato per fare ascolti”. Quindi, c’è chi non ha creduto per nulla alle difficoltà emotive del giovane, che si è poi ripreso e ha trovato le forze necessarie per proseguire questa avventura televisiva. Vedremo nei prossimi giorni se avrà altre lamentele o se riuscirà ad andare avanti senza intoppi.

Intanto, Nikita Pelizon ha rivelato a George Ciupilan cosa l’ha spinta a votare Alberto De Pisis e ha aggiunto un’altra motivazione circa la diffidenza nei suoi confronti e in quelli di Antonino: i due avrebbero l’abitudine di fare strategia, eludendo i microfoni e parlando in codice, pensando così di non essere ascoltati.