Al GF Vip 7 Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi si sono nuovamente scontrati. Ricorderete che ad inizio reality show i due avevano avuto fortissime discussioni perché lei aveva capito che ci fosse interesse da parte dell’ex Uomini e Donne. L’ex tronista aveva smentito categoricamente, dicendo di non aver fatto niente di tutto questo e di essere felicemente fidanzato con Soraia. La scorsa notte lei si è infuriata per alcune esclamazioni del compagno di avventura, accusato di aver esagerato davvero troppo.

Dunque, nel corso della nottata trascorsa nella casa del GF Vip 7, c’è stato un botta e risposta tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. Il coinquilino invece è stato ripreso da un’autrice nelle ore precedenti. La regia si è rivolta così a Luca Salatino: “Luca, non si può tenere il microfono in quel modo”. E Spinalbese ha reagito: “Cosa fai Luca? Eh, ma lui è un grande, da capire”. A quel punto, dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne aveva detto ‘Ao’, ha poi ascoltato l’autrice che gli ha detto ancora: “Collanina e cintura, grazie”.

Leggi anche: “Non puoi farlo”. GF Vip 7, Luca Salatino nel mirino della regia: scatta subito il rimprovero





GF Vip 7, scontro tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi

Mentre stavano parlando nella casa del GF Vip 7, Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi non stanno andando più molto d’accordo, nonostante ci fossero stati dei chiarimenti. Attilio Romita pare che abbia avuto un atteggiamento irriguardoso nei confronti del gieffino e lui è sbottato: “Mi ha s… addosso. Ma p…inci”. Dopo aver usato queste parole un po’ troppo volgari, Elenoire ha perso la pazienza e gli ha fatto notare che dovrà assumere un altro comportamento. Tra l’altro, rischierebbe anche sanzioni.

Come scritto dal sito Blasting News, Elenoire Ferruzzi ha detto a Luca Salatino: “Non ti accorgi di quello che dici, hai detto una parola pesante”. Ma il vippone si è difeso, respingendo le accuse. Una fetta di pubblico è preoccupata dal fatto che la produzione possa intervenire con un provvedimento disciplinare, anche se al momento non ci sarebbero indicazioni su questo fronte. Non resta che capire cosa succederà anche nella puntata in diretta del 13 ottobre, quando Alfonso Signorini potrebbe soffermarsi sull’accaduto.

Nelle ultime ore è stata attaccata duramente Carolina Marconi dalla Regina de Roma, intervenuta fuori dalla casa: “Gegia fai schifo, hai fatto del bullismo. Hai fatto passare Marco per un maniaco e ti devi vergognare. E tu Carolina invece sei lo schifo d’Italia. Fate tutti schifo e siete entrati nella casa con un copione. E dovreste uscire tutti, fatelo tanto nessuno vi guarda più. Carolina vergogna!”.