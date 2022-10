Elenoire Ferruzzi ha ammesso l’interesse per un concorrente del GF Vip 7. All’inizio dell’avventura nella casa più spiata d’Italia si era invaghita di Luca Salatino, ma adesso la cotta è terminata e Elenoire Ferruzzi ci ha messo definitivamente una pietra sopra. Quindi il suo radar si è spostato su un altro ragazzo: nel dettaglio si tratta di Daniele Dal Moro, 32 anni, ex tronista di Uomini e Donne. Durante una conversazione con Antonino Spinalbese nella casa del GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi ha confessato l’interesse per questo concorrente

Elenoire Ferruzzi ha anche ammesso all’hair stylist di aver avuto qualche problema di troppo con Nikita Pelizon, che sarebbe interessata allo stesso ragazzo: “Da fare fuori, sì sì. A me su tutto puoi toccarmi, ma non su una cosa. Quando mi piace qualcuno, divento una iena e una belva”. Anche altre vippone si sono rese conto dell’interesse che Elenoire Ferruzzi nutre verso Daniele Dal Moro. È il caso di Wilma Goich e Patrizia Rossetti che lo ha detto in modo chiaro all’ex tronista: “A lei piaci molto”.

Elenoire Ferruzzi rifiutata da Daniele Dal Moro al GF Vip 7

Wilma Goich, sostiene che Elenoire Ferruzzi, dopo la delusione da Luca Salatino, sia passata a lui. Di tutta risposta però, Daniele Dal Moro non nega di aver instaurato un rapporto di grande complicità con Elenoire Ferruzzi ma aggiunge: “Io ti assicuro che i miei gesti non sono mai travisabili, non se la può prendere per determinate cose io più di così non faccio perché non faccio niente, che devo fare vado in un angolino?”. Poi aggiunge: “Per dirti, sono stato mezz’ora a parlare con Nikita, perchè è lei che vuole parlare con me, che faccio la mando via?”.

Dunque, sembra che il modello abbia velatamente dato il due di picche a Elenoire Ferruzzi. Resta da capire come la prenderà Elenoire Ferruzzi. Secondo Daniele Dal Moro sarebbe un’altra la vippona con un interesse particolare nei suoi confronti: Nikita Pelizon. L’ex tronista fa intendere a Wilma Goich e patrizia Rossetti di aver notato, durante i loro momenti di chiacchiere a due, un certo interesse nei suoi confronti da parte della modella. Ma, con vaghe allusioni, fa capire anche di aver parlato con lei solo per essere gentile.

Nel frattempo Elenoire Ferruzzi ha spiegato agli altri coinquilini il motivo per cui Sara Manfuso non è ospite nello studio del GF Vip: “Lei non è mai stata inquadrata? No non c’era proprio nello studio. Da quando è uscita non c’è mai stata nelle puntate. No, non c’entra nulla con il fatto che i ritirati non vengono ospitati in puntata. Fidatevi di me, Ok ve lo dico”.