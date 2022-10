Perché Sara non è al GF Vip 7. La scorsa settimana l’opinionista televisiva è uscita dalla casa e durante la prima ospitata in studio ha avuto una pesante lite con Alfonso Signorini. Sara Manfuso ha abbandonato il reality show solo ill caso Bellavia ma in studio ha cercato di cambiare la versione dei fatti attaccando il programma.

“Io non mi sono sentita tutelata dalla situazione. Tu conosci la mia storia, sai che ho subito violenze. Io ti avevo detto che entravo senza mettermi un’etichetta e senza avere agevolazioni perché ho un passato pesante”, aveva detto l’opinionista a Signorini durante la diretta. “C’è però stato un episodio pesante, con l’uomo che mi siede accanto (Ciacci, ndr) che mi ha toccato il cu…o. Mi ha detto: ‘Simuliamo una violenza’. Io ho riso perché ero in imbarazzo e provavo vergogna. Nessuno se ne è accorto, nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno mi ha detto ‘come stai’ e nessuno ha capito che dietro a quella risata c’era dolore, vergogna e umiliazione”.

Perché Sara non è al GF Vip 7: la scoperta di Elenoire Ferruzzi

All’accusa di Sara Manfuso ha risposto prima Giovanni Ciacci, già attaccato per il caso di Marco Bellavia e poi Alfonso Signorini, che poco dopo l’ha invitata a lasciare lo studio del GF Vip 7. “Ti dico con franchezza che se uno mi tocca e non mi va io gli tiro un ceffone. Le conosco ed è per quello che ti dico che dovevi dargli un calcio nel sedere”, ha detto Signorini rivolgendosi a Sara Manfuso.

È ancora: “Perché ti sei messa a ridere, non fa onore alla tua storia”. Poco dopo Alfonso Signorini la caccia dallo studio e le dice: “Vai pure fuori dalla casa e da questo studio, arrivederci”. E da all’ora Sara non è più bello studio del GF Vip.

Perché Sara non è nello studio del GF Vip? Ad accorgersi della sua assenza Elenoire Ferruzzi. La volpona ha parlato con alcuni inquilini della casa e ha spiegato loro perché Sara non è bello audio del GF Vip: “Lei non è mai stata inquadrata? No non c’era proprio nello studio. Da quando è uscita non c’è mai stata nelle puntate. No, non c’entra nulla con il fatto che i ritirati non vengono ospitati in puntata. Fidatevi di me, Ok ve lo dico”.

“A me Sara aveva fatto una confessione su quello che le avevano detto. – ha rivelato Elenoire Ferruzzi -Sì, in confessionale le avevano spiegato che sarebbe andata comunque. Le avevano promesso che avrebbe potuto essere tra gli ex gieffini. Quindi è chiaro che lì deve essere successo qualcosa di strano. Una cosa forte e che lei quindi non è più stata chiamata”.