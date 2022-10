Clamoroso Sara Manfuso, dopo la decisione di abbandonare la casa del GF Vip 7 arriva la verità sul motivo: è successo durante la puntata di stamani di Mattino 5. Un certo mal di pancia Sara lo aveva già manifestato la sera del 3 ottobre. Spiegava come “sono sempre stata in prima linea nella lotta alla discriminazione e i gravi episodi che hanno coinvolto tutti i concorrenti della Casa non combaciano con il suo credo né con i valori che ha sempre professato”. Volendo prendere le distanze, Sara ha quindi ritenuto giusto terminare il suo percorso.



Mercoledì 5 Ottobre, poi aveva lasciato la casa. E ieri sera è tornata in studio. Oltre al tema già toccato, Sara ha raccontato di essersi sentita violata quando Giovanni Ciacci per sbaglio le ha toccato il sedere. Frasi che hanno mandato su tutte le furie Alfonso Signorini che, con un clip, ha sbugiardato Sara. Nel video infatti si vedono i due che scherzano proprio dell’accaduto.

GF Vip 7, sull’addio di Sara Manfuso la verità bomba di Mattino 5



Stamani, all’occhio attento degli opinionisti di Mattino 5, sono arrivate durissime accuse. La prima a schierarsi con Signorini è stata Federica Panicucci. “Mi sento di essere in accordo con Alfonso Signorini, anche io non ho percepito niente di particolare”, ha spiegato parlando del video. E aggiungendo poi come Sara Manfuso avrebbe strumentalizzato un tema così delicato per dare una spiegazione sul suo abbandono.



Nessuno crede che sia quello il motivo per cui ha abbandonato la casa. Tuona in proposito Patrizia Groppelli. “La cosa peggiore Federica secondo me è che la Manfuso è indifendibile perché ha strumentalizzato una violenza sessuale per cui tanta gente soffre… poi con una persona omosessuale… Io non penso proprio che Ciacci avesse qualsiasi intenzione, poi si vede nel video. Poi non si strumentalizzano dei problemi grossi come le violenze sessuali”.



E non meno dure sono state le parole di Raffaello Tonon. “Se lei, poniamo non si trovasse bene nella Casa o lo trovasse controproducente per la sua carriera, andava via e diceva ‘per l’accanimento su Bellavia’. Ma cosa è andata a fare a dire una cosa del genere, quando sa che è tutto registrato, basta vedere la clip per dire che fa una figura…”.

