Tensione altissima a Ballando con le Stelle: il duro confronto tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini. Il comico, in coppia con Lucrezia Lando, è sempre agli ultimi posti e c’è da dirlo, non sembra fare progressi nel programma. In realtà c’è un problema di fondo che in tanti hanno notato. Cassini durante le prove sembra un portento ma poi, in diretta, è un disastro. Non si capisce appunto perché Selvaggia Lucarelli, una delle più odiate di sempre in questo programma, abbia deciso di continuare a prenderlo sotto tiro.

Dario e Lucrezia si sono esibiti in un paso doble sulle note di Show must go on dei Queen. Alla fine la sua performance non convincerà nessuno, questo è certo. Tutti cercano di spronarlo vista l’evidente ansia da palcoscenico, mentre Selvaggia Lucarelli è convinta che lui si senta superiori a tutti. LA giornalista allora chiede al concorrente: “Hai l’aria di uno che si sente giudicato come quello meno bravo di tutti. Tu sei convinto di ballare bene?”.

Leggi anche: “Io so tutto”. Ballando, Antonella Clerici parla di Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli





Duro confronto tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini

Dario Cassini replica: “Lo dico una volta perché non ho intenzione di ripeterlo. Io non ho mai fatto un passo di danza in vita mia e ho iniziato con questo programma”. Poi Selvaggia Lucarelli lo incalza: ”Come ti giudichi rispetto agli altri?”. E Dario Cassini risponde: “Penso di essere paritetico con alcuni, meno bravo di altri e migliore anche di altri”.

Ma non si placa Selvaggia Lucarelli continua a incalzarlo: “Ad esempio? Rispetto a chi ti senti superiore?”. È in questo istante che Carolyn Smith decide di intervenire per dare una strigliata proprio alla collega: “Questo è inaccettabile. I concorrenti non possono e non devono giudicare gli altri, questa tua uscita è fuori luogo”. Poi a Dario Cassini arriva un consiglio preziosissimo da parte di Simone Di Pasquale: “Sei molto emotivo e si vede”.

E ancora: “Quando sei in gara non balli bene come fai durante le prove in settimana. Non dare la possibilità alla giuria di giocare con questa tua insicurezza”. Niente da fare per i voti, visto anche alla fine prende un 20 totale: pesa il 3 di Selvaggia Lucarelli, ma ancora di più il 2 di Guillermo Mariotto. “Ma stanno facendo bene il loro lavoro da giudici?”, si chiedono in tanti sui social.

Leggi anche: “Perché è sempre in piedi a Ballando”. Tutti seduti in giuria tranne Ivan Zazzaroni. Motivo svelato