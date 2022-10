Ballando con le Stelle, mistero svelato. Una giuria che entusiasma il pubblico italiano di puntata in puntata quella del programma di Milly Carlucci. E tra qualche dissapore e altrettanti chiarimenti, il caso più discusso riguarda Ivan Zazzaroni che si mostra sempre così: in piedi.

Ivan Zazzaroni in piedi, il mistero sul giudice di Ballando. Tra le curiosità che riguardano il programma anche quella in merita al giudice che pare non ami molto stare seduto: perché Ivan Zazzaroni è in piedi durante la puntata? Questa la domanda che perseguita i fan e che troverebbero una probabile risposta.

Ivan Zazzaroni in piedi a Ballando: mistero svelato

Pare che Ivan Zazzaroni non ami per nulla gli sgabelli, che ritiene particolarmente scomodi, e poi in linea generale per il giudice, abituato a lavorare seduto in redazione per tutto il giorno nel ruolo di direttore del Corriere dello Sport), pare approfitti delle ore del programma per 'rompere' questa abitudine.

Ma non solo, perché pare che il gesto di Ivan Zazzaroni abbia tutta l’impressione di essere anche dovuto a una questione di scaramanzia. Stando ad alcune indiscrezioni rivelate di recente su Tv Sorrisi e Canzoni, pare che da quando Ivan Zazzaroni abbia deciso di assumere la posizione in piedi, gli ascolti per il programma avrebbero toccato il picco del successo.

Ivan Zazzaroni, giornalista, conduttore televisivo e opinionista italiano, dal 26 maggio 2018 è direttore del Corriere dello Sport – Stadio e per il programma di Milly Carlucci rappresenta un importante pilastro. La sua partecipazione a Ballando in qualità di giudice risale al 2006. Evidentemente il suo piccolo ‘rito’ funziona.