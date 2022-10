Ballando con le Stelle, grave infortunio per Ema Stokholma. È decisamente un’edizione sfortunata quella attualmente in onda su Rai 1 in prima serata con la conduzione di Milly Carlucci. Prima l’infortunio di Luisella Costamagna che si è presentata in puntata con le stampelle. Poi, giusto poche ore, fa è arrivata la notizia dell’infortunio al braccio di Gabriel Garko. A informare il pubblico è stata la stessa conduttrice.

“Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le stelle – le parole di Milly Carlucci – durante le prove Gabriel Garko purtroppo si è fatto male a un braccio in una maniera che ci è subito apparsa piuttosto seria”. Non basta, anche Iva Zanicchi è a forte rischio per la puntata in arrivo. Sembra infatti che la cantante, per motivi personali, sia destinata a saltare la puntata. Un’altra grave perdita per il programma. E non sembra finita qui…

Ema Stokholma ha riportato un brutto infortunio durante le prove

Nelle ultime ore la bella dj Ema Stokholma ha fatto preoccupare i suoi fan. Già nella tarda serata di ieri aveva infatti pubblicato un post in cui faceva sapere: “Fine prove. Dolore”. Oggi purtroppo, dopo i dovuti controlli, è arrivato il responso: “Pensavo, che strano che non mi passa sto dolore… Frattura composta nona costola”. E adesso, cosa succede?

Sembra esserci una sorta di maledizione su questa edizione di Ballando con le Stelle. Tanto che quando Milly Carlucci ha informato il pubblico dell’infortunio di Gabriel Garko c’è chi ha commentato: “ma ogni anno tutti infortunati seriamente !!! ma come è possibile? Quello che dovrebbe essere uno spettacolo / gara di gioco finisce poi a diventare un pronto soccorso”. E l’infortunio di Ema Stokholma complica ancora di più il già difficile quadro della situazione.

Adesso la coppia formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia, una delle candidate alla vittoria finale, è fortemente in dubbio per la puntata di sabato 29 ottobre. Un vero peccato per una delle coppie più affiatate, non solo durante il ballo. E mentre prosegue il gossip proprio su loro due (il ballerino ha chiarito che non si sono conosciuti in Cina, ma a Roma, ndr), a Milly Carlucci toccherà correre ai ripari: cosa si inventerà con tutte queste assenze in gara?

