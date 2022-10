Gabriel Garko, gli ultimi aggiornamenti. Un annuncio della conduttrice di Ballando con le stelle aveva già posto in allarme tutti. Come molti sanno Milly Carlucci ha deciso di pubblicare un video dove ha spiegato l’accaduto che ha interessato l’attore e concorrente del programma.

Le condizioni di salute di Gabriel Garko. Continua a essere alta la tensione dopo gli ultimi accadimenti a Ballando. Problemi familiari di Iva Zanicchi, infortunio di Luisella Costamagna e adesso anche la situazione in sospeso che riguarda Gabriel Garko. Una vicenda molto triste, che ha coinvolto l’attore italiano, che ora è nelle mani dei medici.

Le condizioni di salute di Gabriel Garko. Parla il suo manager

Gabriel Garko ha avuto un infortunio terribile nel corso di alcune prove. L’attore, molto amato dal pubblico di Ballando, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso: “Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle. Gabriel Garko durante le prove purtroppo si è fatto male a un braccio in una maniera che è apparsa subito piuttosto seria”, sono state le parole di Milly. (“Ha mentito alla giuria”. Ballando, bomba su Gabriel Garko: Milly Carlucci ha sentito tutto).

“Attualmente è a Villa Stuart. Siamo tutti al suo fianco per dargli supporto. Adesso lui è nelle mani dei medici che ci devono dire come gestire questa situazione. Chiaramente da parte nostra c’è l’affetto più grande. Noi vogliamo rivedere Gabriel in pista sabato e lo aspettiamo, ma attendiamo sviluppi. Gabriel, un bacione e un grande in bocca al lupo”, ha concluso la conduttrice. E oggi gli ultimi aggiornamenti sul caso resi dal manager di Gabriel.

“Eccoci finalmente a casa. Gabriel è rientrato con me, è qui, sta riposando, la situazione non è delle migliori perché è sotto sedativi, pieno di dolori”, sono state le parole di Nando Moscariello: “Bisognerà aspettare altri accertamenti per avere una giusta diagnosi perché sospettano una serie di cose ma purtroppo bisogna aspettare”.

“Al momento vi parlo per conto suo, ringrazio tutti i fan, tutte le persone che stanno scrivendo, che stanno telefonando e ringraziamo tutta la produzione di Ballando, di Ballandi, la Rai, tutti. Vi terremo aggiornati”, ha concluso il manager sulle condizioni di salute del noto attore italiano.