Parte del pubblico di Ballando con le Stelle ha un terribile sospetto: Selvaggia Lucarelli sta favorendo Lorenzo Biagiarelli? Naturalmente sono solo illazioni (o ipotesi che dir si voglia) visto che nessuno ha uno straccio di prova. Tuttavia, seguendo il ragionamenti di alcuni utenti sui social, in effetti, il dubbio potrebbe anche venire. Ma andiamo con ordine e analizziamo bene la situazione creatasi dopo queste prime puntata del programma di Milly Carlucci. Come è arcinoto, la giornalista è una giudice del format da ben sette anni. Per la prima volta però, deve fare i conti con critiche e pregiudizi per via della presenza tra i concorrenti del fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

La partecipazione del famoso e amatissimo chef ha fatto ha addirittura scomodato il Codacons, che ha chiesto alla Rai – invano – di rivedere il cast del programma di Rai Uno. Ora però, al termine della quarta puntata, secondo alcuni si sta smascherando la sua tattica per favorire il compagno. Cosa è successo in particolare? Partendo dal presupposto che il giovane è uno dei concorrenti più promettenti del cast e che ha mostrato un buon potenziale fin dall’esordio, c’è qualcosa nei giudizi di Selvaggia che lascia alcuni col sospetto.

Selvaggia Lucarelli sta favorendo Lorenzo Biagiarelli?

In pratica, dopo quel timido 6 della prima puntata, la Lucarelli continua a dare 7 alla sua dolce metà mentre agli altri Vip in gioco non risparmia voti piuttosto bassi. Ma non è finita naturalmente, perché a far discutere soprattutto è il secondo zero consecutivo rifilato a Luisella Costamagna, da due settimane infortunata e costretta a ballare con un tutore alla caviglia. Come ricorderete, la donna era sul punto di lasciare la trasmissione ma spronata da alcuni giurati, da Rossella Erra e da Simone Di Pasquale, ha deciso di esibirsi in una sensuale bachata.

Selvaggia, nonostante le evidenti difficoltà della donna, è stata però irremovibile e ha dato un non classificato alla Costamagna. Al contrario ha concesso un due a Giampiero Mughini, che in pista fatica a scatenarsi. Pesanti gli utenti sui social: “La Lucarelli l’unica a dare 0 alla Costamagna e a non dare 10 a Montesano come tutti. E dovremmo pensare che non usa strategia per far avanzare il suo fidanzato?”, ha scritto qualche utente. “Selvaggia, io ti adoro ma qui sbagli. Costamagna si è mossa più di Mughini”.

E ancora: “È vero, lui ha 80 anni ma lei non ha caviglia. Pari”, ha aggiunto un’altra. E ancora: “Selvaggia, la Costamagna infortunata balla meglio del tuo fidanzato. Fattene una ragione! Si vede troppo che rosichi. Controllati”. E poi ancora: “La Costamagna ha la sofferenza che le si legge in faccia. Non devi darle il massimo dei voti ma almeno vota il sacrificio che stai facendo. Pessima”. Ma è davvero così?

