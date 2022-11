“Stron**!”. Ballando, Selvaggia Lucarelli colpita al cuore: ira su Guillermo Mariotto

Ballando con le stelle, lite tra Selvaggia Lucarelli e Guilleremo Mariotto. A scatenare il botta e risposta una questione personale. Ieri intanto sono state 3 le coppie che hanno abbandonato il programma. Dopo aver provato a ballare per settimane nonostante l’infortunio Luisella Costamagna alla fine ha deciso di ritirarsi. “La guarigione è progressiva, costante, ma infinitesimale. Non abbastanza, troppo lentamente. Adesso la mia sfida è guarire, devo tornare al 100% e per guarire devo fermarmi. Vi ringrazio tantissimo per il sostegno, mi auguro possa esserci per il ripescaggio, quando ci auguriamo di tornare al 100%”.



“Mi auguro che non vi sentiate traditi. Il tradimento sarebbe non fermarsi adesso, un tradimento nei confronti delle aspettative che ci sono. Abbiamo deciso di fermarci per recuperare, ci vuole tempo. Adesso è irrevocabile. C’è una prospettiva di ripescaggio”. Ad essere eliminati poi erano stati Paola Barale e Roly Maden e Dario Cassini e Lucrezia Lando.

Leggi anche: “A calci in cu**”. Ballando, Giampiero Mughini fuori di testa: furia contro il giudice





Ballando con le stelle, lite tra Selvaggia Lucarelli e Guilleremo Mariotto



Tornando alla lite tra Selvaggia e Guillermo, il motivo è stato Lorenzo Biagiarelli. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli ha raccontato la sua infanzia felice, con una famiglia che ha sempre cercato di proteggerlo dalle cose brutte della vita: “Ho scoperto solo dopo che la condizione economica della famiglia non era floridissima. Un giorno mia madre mi ha detto: “C’è stato un periodo in cui mangiavamo solo pasta e pomodoro a pranzo e cena”.



“E io non capivo quale fosse la brutta notizia. Anche nel modo in cui i miei genitori si sono separati, ho ricevuto solo la parte bella. Ho sempre ricevuto solo il buono, vivevo come se nulla potesse andare storto. Era una felicità ordinaria, è brutto che molti non ce l’abbiano. Ho sviluppato grande empatia. Io sento che è diritto di tutti essere felici”. Il concorrente ha provato a raccontarsi, ma Mariotto l’ha stroncato.



Dopo avere assistito alla performance di Lorenzo Biagiarelli, Guillermo Mariotto è stato decisamente poco lusinghiero: “Lui sempre meccanico, un soldatino di piombo. Poi quel racconto noioso”. E qui è intervenuta Selvaggia. “Sei proprio uno stron*o, detto tra me e te Mariotto. Dire che Lorenzo ha ballato male…capisco il giochino di doverlo massacrare ogni volta, però mi sembra un po’ eccessivo. Dire che è meccanico in questo caso mi sembra ingiusto, anzi vorrei mi prendesse così anche a casa. Stasera è stato tutto molto bello”.

“Alla fine è successo”. Guillermo Mariotto e Giampiero Mughini, dopo Ballando si scopre tutto