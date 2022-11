“Alla fine è successo”. Guillermo Mariotto e Giampiero Mughini, dopo Ballando si scopre tutto

È terminata l’avventura di Giampiero Mughini a Ballando con le stelle. Il suo percorso nel programma di Milly Carlucci si è interrotto nella puntata di sabato 5 novembre che, come di consueto è stata caratterizzata dalle polemiche. Giampiero Mughini e Veera Kinnunen sono stati costretti ad abbandonare il gioco dopo essersi posizionati ultimi nella classifica finale con 15 punti totali. L’esibizione de giornalista con la sua ballerina sulle note di Cyrano, ha portato come al solito ad un botta e risposta con i giurati, in particolare con Fabio Canino al quale ha risposto in malo modo dopo aver frainteso alcune sue parole.

Giampiero Mughini non ha perso l’occasione per litigare con Fabio Canino. Il giudice gli ha fatto notare di essere l’unico concorrente a non indossare mai costumi di scena in pista, ironizzando sui suoi maglioni: “Hai questo maglione da ministro del Turismo”. Naturalmente Mughini l’ha presa male: “Non sai di cosa parli, Ministro del Turismo lo dici a tua sorella”.

Ballando, Giampiero Mughini invitato a cena da Guillermo Mariotto

Poi lo scontro è proseguito con Selvaggia Lucarelli che non apprezza la sua mancanza di auto ironia: “Avrei voluto che giocassi un po’ sui tuoi limiti, la verità è che sei la persona meno autoironica passata su questa pista”. Anche qui, Giampiero Mughini non si smentisce. “Ti sbagli, io sono siciliano, noi siamo intessuti di autoironia, evidentemente non conosci la letteratura siciliana e questo è un peccato”.

Ieri – lunedì 7 novembre – Giampiero Mughini è stato ospite di Alberto Matano a La Vita in diretta e ha fatto un bilancio della sua esperienza a Ballando con le stelle. Al suo fianco c’è anche uno dei giudici, Guillermo Mariotto, che nel corso della gara si è dimostrato piuttosto severo nei suoi confronti. “Mariotto fa un gioco ironico, alla luce di un sacrosanto principio: che tra 0 e 10 non c’è alcuna differenza”, spiega Mughini. “Lui con la stessa empatia nei miei confronti mi ha dato sia 0 che 10 e all’indomani di uno 0 è venuto a cena a casa mia”, ammette il giornalista.

“Questo è un conflitto di interessi, non lo vogliamo sapere perché su questo qualcuno sabato potrebbe farci un film!”, ironizza Alberto Matano in studio. Fino a che lo stesso Guillermo Mariotto precisa: “Sua moglie, che è costumista, la conosco da quando ero piccolo. È stato un invito di famiglia”. In studio era presenta la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che in puntata ha ricevuto il tesoretto da Alberto Matano.