“Lo dici a tua sorella”. Ballando, tensione altissima: tra Giampiero Mughini e il giudice finisce in rissa

Ballando con le stelle, scintille tra Giampiero Mughini e Fabio Canino. Come sempre anche la puntata di ieri, sabato 5 novembre, del noto show di Rai 1 non ha tradito le attese. Le tre coppie che hanno ricevuto i voti più bassi sono state quelle composte da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Dario Cassini e Lucrezia Lando e Giampiero Mughini con Veera Kinnunen. Ebbene proprio questi ultimi due hanno dovuto abbandonare il gioco.

Non è detto, comunque, che Giampiero Mughini e Veera Kinnunen non possano rientrare grazie al ripescaggio. La serata è stata caratterizzata da alcuni botta e risposta, come quello tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. La giornalista e giudice se l’è presa anche con Dario Cassini, colpevole di una telefonata prima della puntata che l’ha fatta arrabbiare: “Quello che succede qua dentro non è falso, io posso essere str***, odiosa, ma nessuno in 7 anni mi ha chiamato per dirmi ciò che dovevo dire” le parole di Selvaggia.

Giampiero Mughini sbotta con Fabio Canino

Altro momento di tensione si è registrato tra Giampiero Mughini e Fabio Canino. Il giornalista e scrittore ha male interpretato una battuta del giudice e si è innervosito. Al termine dell’esibizione sulle note di Cyrano, Fabio Canino ha puntato l’attenzione sull’abbigliamento del concorrente: “Hai questo maglione da ministro del Turismo”. La risposta del giornalista non si è fatta attendere.

Giampiero Mughini ha risposto così a Fabio Canino: “Non sai di cosa parli, ministro del Turismo lo dici a tua sorella”. A quel punto il giudice ha ribattuto: “Non hai capito la battuta”. “Evidentemente era troppo alta” la controrisposta sarcastica di Mughini. Così Canino ha chiarito: “Volevo sapere perché non metti costumi”. E il giornalista ha spiegato: “Perché io non sono un attore, sono Mughini, quindi mi vesto da Mughini”.

Insomma oltre alle performance dei concorrenti il pubblico ha assistito pure a questi battibecchi che non fanno che mettere pepe a tutta la competizione. In ogni caso Fabio Canino al termine della discussione ha affermato: “Mi spiace farti un complimento dopo quello che hai detto, ma stasera ti ho visto ballare”. Anche Selvaggia Lucarelli ha polemizzato con Giampiero Mughini: “Io avrei voluto che tu giocassi un po’ sui tuoi limiti, la verità è che un po’ ci giochi ma poi basta una battuta sul maglione ed esce fuori il peggio di te, la persona meno autoironica vista passare su questa pista”.

