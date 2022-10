Selvaggia Lucarelli, la polemica non trova sosta. Edizione decisamente densa di colpi di scena quella i Ballando con le stelle. E tra i giurati il nome della giornalista italiana è forse tra i più discussi di sempre. Scoppia il caos anche con Giampiero Mughini, che già nella prima puntata del programma si è reso protagonista di uno scontro con Guillermo Mariotto.

Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Giampiero Mughini in diretta tv. Piccolo passo indietro nell’intera vicenda. Tutto ha avuto inizio quando Mariotto avrebbe dato uno zero tagliato all’esibizione di Mughini in coppia con Veera Kinnunen. Poi un dietro le quinte che ha riscaldato la temperatura tra giurato e concorrente.

Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Giampiero Mughini: “Non devi insegnarmi cos’è la giuria”

“Se vuole offendermi, lo prendo a calci in co”, queste le parole di Giampiero Mughini proferite dietro le quinte: “Fatelo uscire, portatemelo qui, vediamo se mi dà zero”, ha aggiunto. Poi un chiarimento tra i due sembrava aver seppellito l’ascia da guerra, fino a quando sarebbe stata Selvaggia Lucarelli a voler rimarcare: “Io sento parlare di eleganza, bei messaggi, commozione, abbiamo un concorrente che ha detto che ci avrebbe preso a calci nel co, tutta questa poesia non la vedo”. (“Se ne deve andare”. Selvaggia Lucarelli a Ballando, il Codacons. “Pronti a denunciare”).

“Noi siamo una giuria e giudichiamo”, prosegue Selvaggia Lucarelli. La risposta di Mughini non si è lasciata attendere: “Sii cortese, non devi insegnarmi cos’è la giuria”, per poi invitandola ad “arrivare al sodo”. A questo punto Selvaggia ha sottolineato: “Non mi devi dare tu i tempi. Quello che ho visto è Veera meravigliosa che ti gira intorno, tu il sole, lei la terra, più che una coreografia, era astronomia”.

In difesa del concorrente è poi entrato in scena Alberto Matano: “Quel voto non lo merita nessuno” e di tutta risposta: “Dire ‘Ti prendo a calci in c**o ti sembra una reazione accettabile?”. Selvaggia Lucarelli non sembra voler dimenticare e con la sua paletta ha poi espresso il suo voto: 1. Selvaggia Lucarelli non smette di sorprendere nel corso del programma.

Selvaggia Lucarelli di recente è stata presa di mira anche dal Codacons attraverso un comunicato ufficiale che parlava chiaro: “Ricordiamo alla Lucarelli che, per sua sfortuna, esistono numerose norme in Italia che vietano i conflitti di interessi e obbligano i giudici ad estenersi in caso di rapporti con il giudicato”.