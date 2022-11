“Salta anche lui”. Ballando, edizione maledetta: la notizia ha raggiunto Milly Carlucci poco fa

Ballando con le stelle, Giovanna Ralli ballerina per una notte. Sui social fioccano i commenti di chi non vede l’ora di vederla in pista ma pochi sanno che al suo posto dovrebbe esserci qualcun altro. Per Ballando è stata una settimana complicata, condizionata dal giallo intorno alla telefonata di Dario Cassini a Selvaggia Lucarelli prima della diretta. Del caso si era parlato anche a Oggi è un altro giorno, con uno scambio di battute tra Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci.



All’inviato del programma Milly ha detto: “Siamo rimasti davvero fulminati e ne parleremo, adesso, in settimana. Sono convinta che la chiamata di Dario a Selvaggia sia stata fatta in buona fede, visto che loro si conoscevano bene già da prima di Ballando”. Tutto risolto? No. Perché dopo la pubblicità era arrivata la risposta di Serena Bortone.

Leggi anche: “Mi dispiace, per voi questo gioco finisce qui”. Ballando con le Stelle, coppia eliminata





Ballando con le stelle, Giovanna Ralli ballerina per una notte: salta Bobby Solo



“Mi ha appena scritto Selvaggia Lucarelli. E precisa che non c’è stata nessuna vendetta per quello che ha detto nella clip ma anzi aveva già anticipato all’autore di Milly che avrebbe detto della telefonata prima che iniziasse il programma. Selvaggia chiarisce che i due non sono amici si sono conosciuti 17 anni fa in un programma ma poi non si sono più visti né sentiti”.



Una smentita in piena regola, mentre il pubblico si divide e aspetta un chiarimento. Chiarimento al quale non assisterà in diretta Bobby Solo, il cantante sarebbe dovuto essere in pista ma non ci sarà. Nessuno conosce il motivo ma sembra che la sua presenza e performance da ballerino per una notte però non sia del tutto annullata ma rinviata a sabato prossimo.



Tornando alla gara, si attendo grandi novità La coppia eliminata da Ballando con le stelle era stata quella di Giempiero Mughini e Veera Kinnunen, che erano quindi usciti dalla gara, anche se si narra, solo temporaneamente. In effetti i due potrebbero rientrare più avanti per tentare il ripescaggio. Per ora il posto di Dario Cassini con Lucrezia Lando e Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina, è salvo. Una puntata scoppiettante viste alcune liti all’interno della giuria: vedi quella tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, tanto per cambiare. Casus belli era stato il giudizio su Lorella Costamagna.

“Ora sono guai”. Ballando con le stelle, la voce corre nei corridoi Rai: succede dopo la puntata