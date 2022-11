Ascolti tv, Ballando con le stelle perde con Tu sì que vales. Un duro colpo per Milly Carlucci che sperava di recuperare un po’ di terreno. Cosa che, in verità, è successa. Purtroppo per Ballando però anche Tu si que vales ha incrementato il numero degli ascoltatori rispetto a una settimana fa. I dati li fornisce il sito Davidemaggio.it. Nella serata di ieri, sabato 5 novembre 2022, su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:17 alle 1:02, ha conquistato 3.782.000 spettatori pari al 25.1% di share (Tutti in Pista, dalle 20:44 alle 21:13, a 4.117.000 e il 21.5%).



Su Canale5 Tú Sí Que Vales, dalle 21:20 alle 00:53, ha raccolto davanti al video 4.418.000 spettatori con uno share del 29%. Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 860.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Cattivissimo me ha intrattenuto 725.000 spettatori pari al 4%. Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta raccoglie 783.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Pearl Harbor totalizza un a.m. di 372.000 spettatori (2.5%). Su La7 Non è l’Arena Speciale ha registrato 424.000 spettatori con il 2.8%.

Su Tv8 Snowpiercer segna 150.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Scomparsa – Il Caso Ragusa è seguito da 172.000 spettatori (0.9%). Sul 20 Rapimento e riscatto è scelto da 320.000 spettatori (1.8%). Su RaiPremium Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso sigla 238.000 spettatori (1.3%). Venendo alla puntata la coppia eliminata da Ballando con le stelle è stata quella di Giempiero Mughini e Veera Kinnunen, che sono quindi usciti dalla gara, anche se si narra, solo temporaneamente.



In effetti i due potrebbero rientrare più avanti per tentare il ripescaggio. Per ora il posto di Dario Cassini con Lucrezia Lando e Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina, è salvo. Una puntata scoppiettante viste alcune liti all’interno della giuria: vedi quella tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, tanto per cambiare. Casus belli era stato il giudizio su Lorella Costamagna.



“Trovo scorretto che venga trattata meglio degli altre – aveva attaccato Selvaggia – Sì la trattate meglio perché questo suo impedimento chiaramente eroicizza la sua figura, perché lei nonostante tutto è qui e balla e non ci rende obiettivi. Questo è un bellissimo ballo individuale, ma questa è una gara e tu stai giocando un’altra partita in cui tutti sono più buoni con te perché ‘poverina balla con il tutore’. Ed è così ragazzi fine è la verità”. La risposta di Carolyn non si era fatta attendere.

