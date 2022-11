Chiara Ferragni travolta dalle critiche. La nota influencer milanese ha deciso di rendere pubbliche alcune foto dove si è mostrata in completino intimo decisamente sexy. Nessun imbarazzo nel farlo, anzi, ma oltre a chi ha decisamente apprezzato gli scatti, c’è stato anche chi ha colto la palla al balzo per sferrare un duro attacco nei riguardi della moglie di Fedez.

Chiara Ferragni in completo intimo sexy, duro attacco degli hater. Bella e disinvolta, la nota influencer è tornata a mostrarsi in completino intimo attirando anche l’attenzione di chi non aspettava occasione più ghiotta di questa per travolgerla di critiche. E nel farlo, questa volta, sarebbe stato chiamato in causa anche Fedez così come il suo essere mamma.

Chiara Ferragni in completo intimo sexy: le aspre critiche e la replica della moglie di Fedez

“Sei una mamma non puoi vestirti così”, si legge tra i commenti al post o ancora: “Fedez si arrabbia”, “Chiara ma che bisogno c’era?”. Di fronte a questo polverone, Chiara Ferragni ha condiviso su TikTok un video dove risponde a tono gli attacchi gratuiti ricevuti: “Pensare che Fede si possa arrabbiare perché io sono a mio agio col mio corpo è un concetto che non capisco”, replica aspramente e senza mezzi termini la moglie del rapper. (“Perché fate questo ai vostri figli”. Chiara Ferragni e Fedez, quel video e scoppia la polemica).

E ancora: “Ma questi commenti? “Chiara guarda che tuo marito si arrabbia” perché io pubblico un video intimo come ho sempre fatto nella mia vita… Voi siete fuori”, chiosa ancora Chiara Ferragni rispondendo a tono alle aspre critiche. E chi è solito seguire l’imprenditrice digitale sui social, conosce perfettamente la naturalezza con cui scatti simili vengono condivisi dalla diretta interessata, senza per questo andare incontro a varie ed eventuali sfuriate di gelosia da parte di Fedez. E sempre di recente, Chiara Ferragni sarebbe stata al centro di un altro polverone social sollevato dopo la pubblicazione di un video su TikTok, il cui contenuto è stato poi rimosso dopo pochissimo tempo.

Nel video l’influencer allude a un momento di crisi con il marito Fedez. Scendendo nel dettaglio della questione, il video pare essere allusivo a una sua personale insoddisfazione di Chiara Ferragni verso suo marito e il suo presunto carattere anaffettivo che ha subito fatto pensare a una crepa nella coppia che è sposata da anni e ha due figli.