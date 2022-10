Caos in casa Ferragnez, la polemica dopo il video. La festa di compleanno di papà Fedez diventa per alcuni utenti scrupolosi lo spunto necessario per ‘attaccare’ la coppia di genitori. Un filmato breve avrebbe immortalato la piccola Vittoria intenta a disegnare. Poi la frase in sottofondo ed è subito polemica.

Polemica dopo il video dei Ferragnez. La piccola Vittoria stava disegnando sul tavolo della cucina e tutto sembrava procedere per il meglio. Non è la prima volta che mamma Chiara Ferragni condivide momenti di vita quotidiana che riescono a strappare un sorriso di tenerezza, quando a fare da protagonisti sono proprio i figli della coppia.

Polemica dopo il video dei Ferragnez: “Rimosso e ripubblicato senza audio”

Ma questa volta succede qualcosa che attira l’attenzione di alcuni utenti al punto da sollevare un vero e proprio polverone. Mentre la secondogenita dei Ferragnez si trova seduta al tavolo della cucina per ultimare il suo disegnino, ecco una voce femminile pronunciare la frase della polemica. (“Così un ragazzo ci è morto!”. Fedez e Chiara Ferragni, è polemica. Lo scatto fa infuriare tutti).

“Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”, si sente dire nel video. Lo stesso, poco dopo, sarebbe stato rimosso seppur ricaricato senza audio. Questo perché evidentemente alcuni utenti non avrebbero per nulla apprezzato l’esortazione.

Ma c’è chi è arrivato ‘puntuale’ salvando il video nella versione per così dire ‘integrale’ con tanto di audio. Nel giro di poco tempo su Twitter, si è scatenato un vivo dibattito tra i fan. “Chiara Ferragni pubblica per sbaglio una story in cui la tata dice “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Forse doveva realizzare l’ennesimo contenuto?”, scrive l’utente a corredo del post.

“Il video è stato rimosso e ripubblicato senza audio”, sottolinea trovando il parere concorde di molti. Un utente commenta: “Che poi l’ha rimessa senza audio. Doppiamente mi fa vedere del marcio. Se fosse stato naturale, il tutto, l’avrebbe lasciata senza problemi “.

Ma sia chiaro, non tutti avrebbero avuto da ridire, e a difesa della coppia di coniugi c’è stato anche chi ha fatto notare: “Quindi tutti i genitori che scattano una foto ai figli e gli chiedono di sorridere sono brutte persone?”.