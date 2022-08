Chiara Ferragni e Fedez nella bufera. La coppia di coniugi non smette di incantare il pubblico di fan. Sempre molto complici e affiatati, i Ferragnez social come sempre, non fa che rendere partecipi tutti dei momenti di vita quotidiana. E questo anche quando lo scatto diventa ‘estremo’.

Chiara Ferragni e Fedez, lo scatto ‘estremo’ dalla vacanza. Non ha nulla a che vedere con dettagli ‘piccanti’, ma con la vacanza che la coppia sta trascorredo a Ibiza. La foto resa pubblica di recente mostra i Ferragnez immortalati in un punto più che ‘panoramico’.





Chiara Ferragni e Fedez, lo scatto ‘estremo’ dalla vacanza a Ibiza

Chiara Ferragni e Fedez seduti su una roccia altissima su un picco. Lo scatto al tramonto è certamente magico, ma alcuni utenti hanno fatto notare subito un pericolo: “Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto”. (Chiara Ferragni e Fedez, chi ha scelto i nomi dei figli).

Tanti i riferimenti alla tragedia avvenuta al giovane di 30 anni, Andrea Mazzetto, che per recuperare il telefono, è precipitato in un dirupo perdendo la vita. “Eviterei questi post dopo che un ragazzo è morto per un selfie su un posto pericoloso. Per favore evitiamo che qualcuno emuli e ci rimetta la vita”, scrive un altro.

E ancora: “Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani , sapere che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo che non è stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro”.

