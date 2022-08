Una vita per il cinema con il più grande dei registi, l’attore è morto: “Il suo genio ci mancherà”

Cinema in lutto per la scomparsa di Leon Vitali, attore che ha interpretato Lord Bullingdon in “Barry Lyndon”, film del 1975 scritto, diretto e prodotto da Stanley Kubrick. Il colossal storico che trae il proprio soggetto dal romanzo Le memorie di Barry Lyndon di William Makepeace Thackeray.

La morte di Vitali è stata confermata sui social di Kubrick. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla morte di Vitali. “È con la massima tristezza che dobbiamo dirti che il pilastro di un vasto numero di film di Kubrick, Leon Vitali, è morto pacificamente la scorsa notte”, si legge in una nota. “I nostri pensieri sono con la sua famiglia”.





Come attore Leon Vitali è noto soprattutto per la sua interpretazione nella commedia nera d'epoca di Kubrick. Vitali interpreta il figliastro disprezzato e impertinente di Ryan O'Neal.

Sebbene “Barry Lyndon” non abbia stabilito Vitali come attore, ha portato l’attore a promuovere una profonda relazione con Kubrick, che ha permesso a Vitali di supervisionare il processo di montaggio del film dopo che le riprese principali erano state completate. Alcuni anni dopo, Kubrick invitò Vitali, ora poco più che trentenne, ad aiutarlo per la produzione del film “Shining”, capolavoro degli anni Ottanta.

Leon Vitali ha lavorato con Kubrick per il resto della vita del regista, servendo come direttore del casting e assistente del regista in “Full Metal Jacket” del 1987 e “Eyes Wide Shut” del 1999 dove ha anche interpretato uno dei personaggi. Dopo la morte di Kubrick nel 1999, Vitali ha supervisionato il restauro di molti dei film del regista. È stato il soggetto del documentario di Tony Zierra “Filmworker”, che descrive in dettaglio la sua vita nell’industria cinematografica e il suo rapporto con il regista.

