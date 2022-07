Chiara Ferragni figli, i nomi li ha scelti lei: “Perché si chiamano Leone e Vittoria”

pChiara Ferragni figli, Leone e Vittoria sono protagonisti quasi quanto lei sui social. Nati dall’amore con il marito Fedez, rispettivamente nel 2018 a Los Angeles e nel 2021 a Milano, sono entrambi molto amati dai fan della coppia. Che hanno imparato a conoscere grazie al racconto quotidiano dei famosi genitori.

Dalla gravidanza alla nascita, dai primi passi fino alle recenti difficoltà di Vittoria di pronunciare la parola “papà”, i figli di Chiara Ferragni sono una meraviglia. Identici a lei nei colori, Leone e Vittoria sembrano avere due caratteri molto diversi e attirano spesso le curiosità dei follower di mamma e papà.





Chiara Ferragni figli, perché i nomi Leone e Vittoria

E infatti nelle scorse ore un utente ha chiesto a Chiara Ferragni su TikTok come mai avesse scelto i nomi Leone e Vittoria per i suoi figli. E lei ha risposto in modo molto dettagliato. “Leone? Era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede – avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell’amore questo tatuaggio”.

“Mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone – ha continuato Chiara Ferragni per poi andare al punto e spiegare i nomi dei figli – Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati e questo tatuaggio ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore. Il primo frutto del nostro amore è stato Leo e lo volevo chiamare Leone, e anche a Fede è piaciuto”.

Dopo la spiegazione su Leone, quella sul nome scelto per la femminuccia di casa: “Il nome Vittoria mi è sempre piaciuto, è stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita”, ha concluso Chiara Ferragni.

“È un reato, in galera…”. Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: cosa è successo