Ed è di nuovo polemica tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. Ancora una volta, la giornalista se la prende con i Ferragnez, ma stavolta, nel suo mirino non c’è il rapper milanese, bensì la moglie. Spesso la Lucarelli punta il dito contro di loro, accusandoli di avere (non sempre certo, Ndr) una cattiva influenza soprattuto sui giovani. Ma stavolta cosa è successo? Tutto comincia dopo un video su TikTok condiviso dall’imprenditrice digitale e influencer, attraverso il quale ha candidamente ammesso di aver rubato biancheria in un hotel.

Per la Ferragni si tratta di una pratica ritenuta comune, come si evince dal commento: “Ditemi che voi non lo fate”. Su TikTok i video sono sempre molto leggeri in genere e rivolti ad un pubblico molto più disinibito. Un video ironico senza dubbio, caricato a cuor leggero, con lo scopo di divertire gli utenti. Tuttavia non è di questa opinione Selvaggia Lucarelli. L’opinionista televisiva infatti ha ri-condiviso la clip incriminata sulle proprie Instagram Stories, criticando pesantemente l’imprenditrice digitale.

Polemica tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni, cosa è successo

Polemica tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. La giornalista tuona: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su TikTok. – ha tuonato senza mezzi termini la giornalista, che ha poi proseguito – È un reato”.

“Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti mono uso”, conclude. E in tanti hanno accolto la critica della Lucarelli, puntando il dito contro la Ferragni, soprattutto dopo l’appello dell’imprenditrice digitale rivolto al sindaco di Milano, Beppe Sala. In quell’occasione, la bionda influencer si era detta spaventata per la continua violenza nel capoluogo lombardo.

A questo punto la giornalista si è rivolta sia alla diretta interessata che a chiunque abbia messo like al contenuto incriminato, ribadendo che sottrarre oggetti appartenenti a una struttura alberghiera sia un furto a tutti gli effetti. In quanto tale può essere “punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro”.

