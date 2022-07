“È troppo”. La denuncia di Chiara Ferragni: “Sono molto preoccupata”

Chiara Ferragni, denuncia social su Milano. Le sue parole sono molto forti e raccontano di qualcosa di molto grave, che si sta verificando nell’ultimo periodo. Arrivati a questo punto praticamente di non ritorno, l’imprenditrice digitale ha voluto dire la sua e con un post pubblicato su Instagram ha fatto sentire la sua voce. Un messaggio indirizzato a qualcuno di specifico e quindi non è da escludere che nelle prossime ore possano esserci delle novità e delle risposte, ricevute dalla moglie di Fedez.

Chiara Ferragni, denuncia social su Milano.





Chiara Ferragni, denuncia social su Milano: “Troppa violenza”

Chiara Ferragni, denuncia social su Milano. Si stanno registrando episodi troppo negativi nella città lombarda e la sua preoccupazione è aumentata a dismisura. Ha sottolineato il fatto che persone che conosce personalmente stanno rimanendo vittime di comportamenti illegali e che mettono anche a rischio la loro incolumità. Per questa ragione si è rivolta al sindaco della città meneghina, Beppe Sala, che tra l’altro è anche stato taggato dalla donna nella sua Instagram story.

Chiara Ferragni ha scritto: “Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano. Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala”. E vedremo se riceverà risposte dal primo cittadino.

