“Dispersi nel nulla”. Barca rotta e alla deriva: momenti di terrore per Chiara Ferragni e famiglia

Chiara Ferragni, la piccola disavventura. La moglie di Fedez, come si sa, è sempre molto attiva sui social e non solo per motivi di lavoro. Imprenditrice e influencer di spicco, Chiara Ferragni avvicina l’interesse dei fan anche per i racconti che puntano sulla vita di tutti i giorni. E l’imprevisto accaduto durante il giorno di relax non poteva che diventare argomento di molti.

Chiara Ferragni, la disavventura in vacanza. Tutto sarebbe accaduto quando la moglie di Fedez ha deciso di trascorrere un weekend in Grecia in compagnia di amici. Purtroppo l’mprevisto è accaduto destando qualche piccola apprensione passeggera.





Chiara Ferragni, la disavventura in vacanza. Il racconto sulla barca rotta

Un guasto all’imbarcazione, ecco cosa è successo a Chiara Ferragni e ai suoi amici. Il racconto è stato condiviso dalla diretta interessata. Tutto ha avuto inizio quando, scendendo dall’aereo ad Atene, il gruppo si è poi diretto verso Hydra in barca. Un arrivo previsto nel giro di poco, ma purtroppo il guasto all’imbarcazione ha stravolto i loro piani. (Chiara Ferragni, cachet record per Sanremo).

“Un viaggio che doveva essere di un’ora e mezza… Siamo da tre ore in questa barca nel nulla, dannazione”, ha raccontato Chiara ai fan. I soccorsi poi sono arrivati e il gruppo ha potuto proseguire verso la meta prefissata, ma prima quanta attesa condita da un pizzico di preoccupazione.

E sempre a proposito di Chiara Ferragni, sempre meglio riuscire a ricaricare per bene le batterie in vista dell’impegno preso per il Festival di Sanremo. La moglie di Fedez infatti pare sia stata confermata sul palcoscenico più gettonato d’Italia nel ruolo di co-conduttrice della prima serata del 7 febbraio, e dell’ultima serata, ovvero 11 febbraio.

“L’amore ha vinto”. Il volto noto si sposa: proposta di nozze a Ibiza e anello scintillante