Luca Marini, matrimonio per il fratello di Valentino Rossi ad un passo. La proposta c’è stata e ora manca solamente la data per celebrare questo sì eterno. Lui ha postato una foto, che ritrae le loro due mani con l’anello in bella mostra e in un’altra c’è lui che abbraccia la futura sposa. Questa la didascalia scelta: “6 luglio 2022, ha vinto l’amore”. E sono stati davvero numerosi i commenti ricevuti dal ragazzo, che ha potuto leggere con grande felicità quegli auguri arrivati dal profondo del cuore.

Luca Marini sposerà Marta Vincenzi. Lui comunque è il fratellastro di Valentino Rossi, come ricordato da Fanpage, ed è pure un pilota. Hanno in comune la stessa madre, mentre Vale è figlio di Graziano Rossi mentre il futuro sposo di Massimo Marini. Per quanto riguarda Marta, è la titolare di un centro estetico e si sono vissuti sin da giovani. Spettacolare il luogo scelto per chiedere la mano alla sua compagna, ovvero Ibiza. Ora, tutti stanno attendendo con trepidazione l’annuncio della data.

Luca Marini, classe 1997, è passato in MotoGp nel 2021 con la Ducati Desmosedici di Esponsorama Racing. Il suo compagno è Enea Bastianini e ha terminato la stagione agonistica al 19esimo posto con 41 punti totalizzati. Da quest’anno corre con VR46 Racing Team della Ducati Desmosedici e il suo partner è Marco Bezzecchi.

