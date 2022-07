Un mese fa il parto e ora il matrimonio: l’ex UeD svela data e location

Lo scorso 7 giugno la nascita della seconda figlia e ora l’ex UeD è pronta a sposarsi: Sabrina Ghio matrimonio, quasi ci siamo. Al settimo cielo, l’ex tronista (e prima ancora ex ballerina di Amici) oggi influencer seguitissima ha raccontato ai follower di aver fatto la prova degli abiti da sposa che indosserà.

Una grossa emozione, non solo perché “il grande giorno” si avvicina, ma anche perché si è trattata della prima prova senza il pancione. Come detto, infatti, solo un mese fa è diventata mamma per la seconda volta della piccola Mia, nata dall’amore con colui che presto, prestissimo diventerà suo marito.





Sabrina Ghio matrimonio: l’ex UeD svela la data

L’ex tronista di Uomini e donne ha usato il suo profilo Instagram per svelare data e location del suo secondo matrimonio con Carlo Negri, l’uomo che le ha ridato il sorriso. Sabrina Ghio ha infatti già vissuto la fine di un matrimonio da cui è nata la sua primogenita, Penelope.

Come tutte le influencer, Sabrina Ghio usa il suo profilo Instagram per condividere con i fan le grandi emozioni della sua vita. Così dopo aver raccontato senza filtri il periodo buio legato ad alcuni problemi di salute, ormai risolti, la seconda gravidanza e il parto ora l’argomento principale riguarda i fiori d’arancio.

La coppia si sta infatti dedicando ai preparativi del matrimonio che sarà celebrato alla fine dell’estate. Ma abbiamo data e location precisi adesso: mentre chiacchierava con i suoi follower, Sabrina Ghio che a UeD non è riuscita a incontrare la sua anima gemella, ha svelato che il matrimonio verrà celebrato in Puglia il prossimo 27 agosto.

