Gioia enorme per l’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio, mamma per la seconda volta dopo che è avvenuto il parto nelle scorse ore. L’annuncio è stato dato dalla stessa donna attraverso due foto che la ritraggono con la sua famiglia al completo. Non ha vissuto momenti facili in passato, ma ora il peggio è stato messo fortunatamente alle spalle e può solamente godersi la venuta alla luce della secondogenita. Bellissimo il nome scelto da lei e dal suo compagno, infatti la piccola si chiama Mia.

L’ex Uomini e Donne Sabrina Ghio, mamma per la seconda volta dopo il parto effettuato poche ore fa, aveva annunciato così la gravidanza nel gennaio scorso: “Posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito”.





Sabrina Ghio mamma, il parto nelle scorse ore: “Nata Mia”

Sabrina Ghio, ex Uomini e Donne, può farsi nuovamente chiamare mamma a gran voce dopo il parto svoltosi nelle ore precedenti il suo annuncio. Sul social network Instagram ha scritto come didascalia a corredo delle istantanee che la riprendono in un letto di ospedale con la bimba in mano e intorno a lei la primogenita e il partner: “Adesso siamo completi. 07-06-2022 3 kg di puro amore…Alle 12.10 sei nata tu…Mia Negri”. Una marea i mi piace e i commenti da parte dei suoi follower.

Come ricordato dal sito Fanpage, Sabrina Ghio ha realizzato nuovamente questo sogno di diventare mamma dopo momenti drammatici. In passato aveva rivelato di aver dovuto subire tre aborti spontanei, quindi non era in grado di portare a termine le gravidanze. Ora invece ce l’ha fatta e ha potuto donare una sorellina alla sua prima figlia Penelope, concepita con l’ex Federico Manzolli. Il padre invece di Mia è Carlo Negri, che tra non molto potrà tra l’altro diventare suo marito.

Sabrina Ghio lavora come social media manager ed è anche nota per aver ottenuto un secondo posto ad Amici come ballerina. A Uomini e Donne invece decise di scegliere Nicolò Raniolo, l’ex fiamma di Giorgia Lucini, ma la relazione non andò bene. Dal 2018 è legata a Carlo Negri e il loro amore infinito è culminato con la nascita della meravigliosa Mia nella giornata del 7 giugno 2022.

