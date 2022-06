Notizia straordinaria per l’attrice, che ha coronato un altro grande sogno. Shay Mitchell è mamma e ad annunciare la notizia del parto è stata la stessa donna attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Ha deciso di pubblicare alcune foto della nascitura, ma soprattutto una dedica bellissima e commovente. Molto particolare il nome scelto per la neonata, un vero e proprio omaggio ad una persona per lei fondamentale e che purtroppo non ha potuto assistere a questo lieto evento.

Shay Mitchell è mamma e il parto è avvenuto proprio poche ore fa. Il sito News.Mtv, oltre a tradurre il suo meraviglioso messaggio social, ha voluto ricordare anche alcune sue frasi dette in passato sul compagno, che non ha mai sposato: “Adoro il fatto che torniamo a casa e ogni giorno dico: ‘Io scelgo te e tu scegli me’. Ci tiene sulle spine. Sono tipo: ‘Ehi, me ne posso andare. Non ho bisogno di rivolgermi a un avvocato, posso semplicemente andarmene’. Questo vale anche per lui e questo mantiene il nostro rapporto sexy”. Nel febbraio scorso Shay Mitchell aveva annunciato la sua gravidanza.





Shay Mitchell è mamma, il parto avvenuto nelle scorse ore

La bellissima attrice Shay Mitchell è mamma per la seconda volta e dopo il parto ha commentato così la notizia boom sul popolare social network: “Perdere la persona più importante della mia vita nello stesso anno in cui ho accolto la mia seconda figlia ha cambiato tutto per me, ma una cosa è rimasta ferma nella mia anima: sono certa che hanno trascorso del tempo insieme e questo mi porta pace e gioia”. Poi il post si è concluso con l’annuncio del nome della bimba in onore di una figura imprescindibile che non c’è più.

Questa la frase conclusiva di Shay Mitchell: “Siamo così felici che tu sia qui Rome, chiamata con il nome della mia migliore amica, della mia anima gemella, della mia ‘persona’, mia nonna Romaine”. L’attrice ha dunque omaggiato la memoria dell’adorata nonna, la quale non è riuscita a vedere la nascita del nipote. La donna, che ha 35 anni, è legata sentimentalmente al partner Matte Babel da moltissimo tempo. I due hanno festeggiato l’arrivo della prima figlia Atlan Noa nell’ottobre di tre anni fa.

Shay Mitchell, nata a Mississauga, in Canada, il 10 aprile del 1987, è anche una modella ma è famosa soprattutto in veste di attrice grazie al ruolo di Emily Fields nella serie tv Pretty Little Liars. Il primo gennaio del 2019 ha purtroppo abortito, poi il 20 ottobre dello stesso anno è nata la primogenita e ora ha potuto esultare con la nascita anche della seconda bambina.

