“Ti aspettiamo”. L’ex UeD non riesce nemmeno a dirlo ad alta voce. Dopo tanti ostacoli l’annuncio più bello: è incinta

Uomini e Donne, l’annuncio dell’ex tronista e influencer rende felice tutti i fan. La notizia è stata resa nota dalla diretta interessata attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, dove il gesto diventa più che esplicito sotto gli occhi di tutti: la 36enne si accarezza la pancia, quindi non fa pensare ad altro se non alla dolce attesa.

Il pubblico italiano ha amato Sabrina Ghio fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo avvenuto nel 2004 nel ruolo di ballerina del talent show Amici di Maria De Filippi. Poi le nozze con Federico Manzolli e la nascita di Penelope, ma per Sabrina il destino era tutto ancora da scrivere. Infatti dopo la fine del matrimonio, l’ex ballerina decide di trovare l’amore sedendo al trono di Uomini e Donne.

“Posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito”, sono le parole della Ghio oggi scritte a corredo del video.





“La ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora…mi sono persa e poi ritrovata in quel dolore forte, in quei giorni passati al buio e poi mi sono ricostruita piano piano, con speranza, fiducia e coraggio!”.

In arrivo dunque un bebè, di cui Sabrina non ha fornito ancora molti dettagli, ma un evento che sicuramente sarà accolto con grande gioia e grazie al quale ogni difficile momento del passato dell’ex tronista trova oggi la risposta più significativa, quella che vede nella vita il miracolo più significativo.