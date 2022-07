Sabrina Ghio e la foto a 28 giorni dal parto. Sempre più spesso vip e meno vip postano sui social gli scatti di come appaiono subito prima e poco dopo aver partorito. E generalmente si scatena la sfida per tornare in forma il più presto possibile. Non fa eccezione l’ex ballerina di Amici nonché ex tronista di Uomini e Donne che lo scorso 7 giugno ha dato alla luce la sua seconda figlia, Mia. Il papà è il fidanzato Carlo Negri che molto presto sposerà Sabrina.

Per Sabrina Ghio, che ha pubblicato una foto a 28 giorni dal parto, si tratta della seconda figlia. La prima, Penelope, l’ha avuta dall’ex marito, l’immobiliarista Federico Manzolli. Oggi la sua primogenita ha 9 anni. Nell’estate del 2020 la 36enne ha scoperto di avere un tumore e ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico. Per Sabrina non è stato semplice superare la malattia ma oggi si mostra in ottima forma nonostante abbia messo al mondo Mia neppure un mese fa.





Sabrina Ghio in gran forma a 28 giorni dalla gravidanza

Stavolta, però, il messaggio lanciato da Sabrina Ghio a 28 giorni dalla gravidanza è di incoraggiamento e speranza alle tante donne che faticano a ritrovare la forma perduta. Prima di tutto l’ex UeD ha scritto: “Sto ricevendo tanti di quei messaggi riguardo il mio corpo dopo il parto… Sono passati 28 giorni, non ho fatto diete particolari ma sono stata semplicemente attenta a cosa mangiavo per il mio bene e la mia salute! Sono stati giorni frenetici e sono stata molto attiva”.

Sabrina Ghio aveva precedentemente spiegato di essere ingrassata di ben 11 chili durante la gravidanza. Adesso, però, si mostra con la pancia piatta e gli addominali scolpiti. Tuttavia il suo messaggio è chiaro: “Il viaggio post partum di ogni madre è diverso… e non dovete essere dure con voi stesse e mai confrontarvi con altre! Tutte noi siamo diverse, abbiamo geni diversi e stili di vista diversi… Ma soprattutto ognuna ha tempi diversi! Accettiamoli e basta”.

Già a 10 giorni dal parto Sabrina Ghio aveva pubblicato la foto del ventre ancora gonfio: “Questa è la mia pancia dopo un giorno dal parto e dopo quasi 10 giorni dal parto naturale, qualcuno dirà “eccone un’altra che vuole farci la lezione”, io sapete invece cosa vi dico? Fregatevene e parliamone, è importante parlare di accettazione, del rispetto del tempo per se stesse, per noi stesse. Non smetterò mai di parlarne a meno che un giorno non vedrò tutte le donne solidali e unitamente convinte che ognuna ha i suoi tempi, ognuna ha la proprie priorità ed esigenze…”. Insomma, basta stop ad assurde gare contro sé stesse: la gravidanza è un dono e ogni donna la deve vivere coi suoi tempi.

