“Una cifra choc, mai vista”. Chiara Ferragni, cachet record per Sanremo: nessuno come lei

L’annuncio è arrivato con otto mesi di anticipo: Chiara Ferragni affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2023. Sarà lei la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata: “Anche se siamo a giugno, grazie alla Rai, all’ad Carlo Fuortes e al direttore Stefano Coletta, avendo avuto il mandato a marzo ho avuto modo di lavorare al Festival – ha detto Amadeus al TG1 -. Il regolamento è stato pubblicato, sto cominciando ad ascoltare le canzoni e posso già annunciare il nome della co-conduttrice della prima serata, martedì 7 febbraio, e dell’ultima serata, sabato 11 febbraio: Chiara Ferragni”.

Chiara Ferragni ha postato un selfie che la ritrae sorridente insieme ad Amedeus e ha scritto: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere il Festival di Sanremo”. Per l’influencer di Cremona si tratta della prima volta sul palco dell’Ariston e di una delle poche comparsate televisive dal momento che si è sempre tenuta alla larga dalla televisione. Poche e mirate le esperienze dell’influencer sul piccolo schermo.





Chiara Ferragni cachet Sanremo 2023: “100mila euro”

Non era neanche presente quando suo marito Fedez ha partecipato al Festival in coppia con Francesca Michelin cantando il brano “Chiamami per nome”. Nel 2106 Carlo Conti a provare a convincere Chiara Ferragni, ma anche in quell’occasione l’influencer decise di declinare l’invito. Amadeus, invece, è riuscito a mettere a segno un grande colpo: portare Chiara Ferragni a Sanremo non è semplice, ma allo stesso modo è un viatico molto importante per il Festival che è uno degli appuntamenti più attesi e seguiti della tv italiana.

Nel frattempo si inizia a sapere qualcosa riguardo il cachet che percepirà Chiara Ferragni per la sua partecipazione a Sanremo come co-conduttrice. Secondo il settimanale Diva e Donne il suo compenso dovrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro. Guadagni nettamente superiori a quelli di Sabrina Ferilli, presente alla finale di quest’anno. L’attrice romana si sarebbe accontentata di 25mila euro, mentre Drusilla Foer, altra grande protagonista di Sanremo 2022, avrebbe percepito a 15mila euro.

Pertanto Chiara Ferragni dovrebbe guadagnare anche più di Checco Zalone, che è stato l’ospite più pagato sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2022. Il comico pugliese avrebbe intascato per i suoi divertenti sketch 70mila euro. Il compenso di Amadeus sarebbe di 600mila euro dal momento che il direttore artistico lavora al Festival di Sanremo praticamente tutto l’anno.