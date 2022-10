“La sua nuova fidanzata”. Matteo Berrettini, nome boom accanto al campione di tennis

Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini stanno insieme. Clamorosa indiscrezione sulla speaker di Rtl 102.5 nonché ex del cantante Rkomi. Non c’è ancora l’ufficialità, ma a quanto pare la conduttrice avrebbe ‘pescato’ nello sport dopo la fine della storia con l’attuale giudice di X-Factor. Poco tempo fa l’esperta di gossip Deianira Marzano annunciava: “Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare”.

Deianira aveva aggiunto: “Tutto quel boom e poi sono spariti. Io dico solo pubblicità per fare un po’ di rumore o forse un fuoco di paglia”. Da quel momento è iniziata la caccia all’uomo misterioso. Anche il sito Very Inutil People aveva fatto sapere che Paola Di Benedetto sarebbe andata a cena con un altro uomo e di Rkomi non c’era nemmeno l’ombra. Adesso arriva la conferma e il nome del nuovo compagno.

Leggi anche: “Lei ha un altro”. Bomba sulla coppia vip, amore al capolinea dopo poche settimane





Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini sono fidanzati

Ora la pagina Instagram Pipol Gossip spara: “Paola di Benedetto, dopo la fine della relazione con il cantante Rkomi, ritrova l’amore tra le braccia del famoso tennista Matteo Berrettini. Il loro rapporto nasce dai social e prosegue nella vita reale: i due sono ufficialmente fidanzati. In questo momento la coppia si trova in albergo insieme”.

Dunque, archiviata la relazione con Rkomi, Paola Di Benedetto ha trovato in Matteo Berrettini il nuovo amore. Arrivano infatti altre conferme su questa nuova storia. In particolare è ancora Deianira Marzano a riportare delle segnalazioni importanti.

A Deianira Marzano una follower ha scritto: “Lui le ha fatto arrivare i fiori in radio senza nome, lei ha incominciato a incuriosirsi, poi lei è andata a Torino, ufficialmente per lavoro, e c’era lui. Sarebbe una coppia spettacolare, queste cretine che le scrivono, già è riservata di suo, adesso starà più attenta. Entrambi hanno levato le storie. Diciamo che è quasi una conferma”. Anche Matteo Berrettini viene da una storia finita da poco con la modella 23enne Meredith Mickelson.

“È già finita”. Per i due giovani vip italiani una storia di pochi giorni: “Lei a cena con un altro”