“Lei ha un altro”. Bomba sulla coppia vip, amore al capolinea dopo poche settimane

Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati. A dare la bomba è Deianira Marzano. “Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare” ha scritto acidamente la Marzano, non rivelando però ulteriori dettagli su questo terzo incomodo. L’influncer campana non era stata certo tenera con la coppia. “Tutto quel boom e poi sono spariti. Io dico solo pubblicità per fare un po’ di rumore o forse un fuoco di paglia” aveva scritto “Deia”. E ora è caccia all’uomo misterioso.



A sollevare dubbi sulla loro storia era già stato il Blasting News che aveva fatto sapere che le foto pubblicate dal settimanale Chi il 15 giugno avrebbero fatto riferimento al primo giorno di giungo. Si era quindi ipotizzato che potesse essersi trattato di un semplice flirt, mai scoccato in vero e proprio sentimento. Lei, del resto, era stata beccata in dolce compagnia.





Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati: storia durata poche settimane



Il sito Very Inutil People aveva infatti fatto sapere che Paola Di Benedetto sarebbe andata a cena con un altro uomo e di Rkomi non c’era nemmeno l’ombra. Quindi, quel bacio con Rkomi non avrebbe permesso ai due di iniziare una duratura storia d’amore. Quale sia l’identità della misteriosa nuova fiamma di Paola Di Benedetto non è dato sapere. (Leggi anche “Con lei amore vero”. Antonino Spinalbese, scoppia la passione con la famosa)



Quel che è certo è che, come fatto notare dai fan, i due non si sono più fatti vedere in giro insieme (né sui social) dopo i primi scatti rubati e la foto “ufficiale” insieme ai Ferragnez. Paola Di Benedetto ha abituato i suoi fan a storie d’amore molto complicate. Su tutte quella con Federico Rossi. Una storia finita la scorsa estate e l’annuncio della quale era stata data da lei. “Tanti di voi in hanno notato in quest’ultimo periodo del distacco tra me e Federico”.



E ancora: “In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”.

“La coppia dell’anno”. Fedez, da rapper a paparazzo dei vip: “Questi due stanno insieme”. E li fa vedere